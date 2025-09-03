阪急うめだ本店のイベント「ときめきレトロ巡り」にて、アデリアレトロ×mercyu（メルシーユー）のコラボアイテム「リードディフューザー」を販売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）が展開する、“見る”楽しみと“香る”楽しみで、暮らしに潤いをお届けするフレグランスブランド「mercyu（メルシーユー）」。
mercyuが人気グラスウェア「アデリアレトロ」と初コラボレーションしたリードディフューザーを、2025年9月17日（水）～9月21日（日）の期間、阪急うめだ本店 9階祝祭広場で開催される「ときめきレトロ巡り」にて販売をいたします。
ときに懐かしく、ときに新しい
世代を超えて私たちの心を魅了するレトロの世界へタイムスリップ！
昭和生まれのブランドが出会うコラボ商品や観て楽しむ展示、日替わりイベントも！
時代を巡るように、会場を巡って楽しもう。
今回のイベントでは、アデリアレトロとmercyuのコラボレーションアイテム3種が登場。
コラボアイテムはアデリアレトロ初となるルームフレグランスで、
人気花モチーフからインスパイアされたキュートな香りは、季節も感じる仕上がりに。
また、イベントではmercyuの定番アイテムも販売。
発売以来ベストセラーのMRU-80をはじめ、小ぶりでキュートなアイテムが揃っており、
実際にお手に取ってご覧いただけます。
【イベント概要】
『ときめきレトロ巡り』
場所：阪急うめだ本店 9階 祝祭広場
期間：9月17日（水）～9月21日（日）
時間：午前10時～午後8時（※最終日は午後5時閉場）
イベント公式サイト：https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/retro/
アデリアレトロの世界観と香りを楽しめるコラボディフューザー
懐かしさとかわいらしさが詰まった昭和レトロの人気グラスウェア「アデリアレトロ」と
mercyuがコラボレーション。
アデリアレトロの人気モチーフである「コレック」「花ざかり」「アリス」をあしらった、
キュートなボトルが魅力です。
香りは花モチーフのイメージに加え、季節も感じる仕上がりに。
デザインを引き立てるボトルのウッドフレームは、ナチュラルでお部屋のアクセントにも。
使い切ったボトルは一輪挿しとしてのご使用もおすすめです。
mercyu（メルシーユー）
「リードディフューザー」 MRU-137
価格：3,630円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/mru-137/
■花モチーフからイメージされた3種の香り
ホワイトデイジー（TD）
澄みわたる冬の空気の中、凛と咲く純白の花のように清潔感のあるホワイトフローラルの香り。
清楚で上品な香りは、ピュアな女性らしさを感じさせる。
キャンディコスモス（AC）
秋の日差しのような温かみのある甘さに、ラズベリーと柑橘をプラスした
フルーティーフローラルの香り。
ブライトチューリップ（TP）
春を彷彿させるジューシーな甘さに爽やかなベリーの酸味とハーバルの青さを添えた
グリーンフローラルの香り。
ブランド概要
創業205年の愛知県にあるガラスメーカー、石塚硝子株式会社の食器ブランド
「アデリア」の昭和当時のデザインを、現代のライフスタイルに合わせてリメイクしたシリーズです。その懐かしくもポップなかわいさと、多様なモチーフで昨今のレトロブームを牽引しています。
感性をくすぐる、幸せのエッセンス
“見る”楽しみと“香る”楽しみで、暮らしに潤いをお届けします。
あなただけの心地よい空間づくりで幸せなスローライフを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供