つきやま歯科医院いじり本院、地域と共に、歯科医療の未来へ　福岡最大級歯科医院、井尻駅前に5階建ての新拠点開設アビスパ福岡との“全国初”の歯科連携も始動

医療法人雄之会（本社：福岡県南区井尻、総院長：築山鉄平）は、福岡市南区で地域に根ざした歯科医療を提供してきた「つきやま歯科医院 いじり本院」が、2025年9月、井尻駅すぐ横に5階建ての福岡最大の歯科医院として移転オープンいたします。駅徒歩0分という好立地に誕生する新クリニックは、地域医療のハブとして機能し、予防から高度な専門治療までを網羅する次世代型の歯科医療ステーションです。

今回の新拠点、注目すべきはJリーグ・アビスパ福岡との協業による「スポーツ×歯科」の全国初の取り組みです。歯科医療業界とプロサッカークラブがタッグを組み、選手のパフォーマンス向上や地域住民への健康啓発に貢献するという、新たな地域連携モデルが福岡からスタートします。

このコラボレーションは、スポーツを通じて「口の健康」が全身のパフォーマンスに直結することを広く伝える画期的な試みであり、株式会社SCOグループ社が推進する先進的な健康連携プロジェクト「オーラルケアプロジェクト」の一環でもあります。

「地域の健康は、口からつくる」つきやま歯科医院はいま、単なる歯科医院の枠を超え、予防医療・スポーツ・街づくりを結ぶ“次世代健康プラットフォーム”として新たな挑戦を始めます。福岡発、全国へ。

【WEBサイトURL】https://www.fukuoka-tdc.com/

福岡最大級の医療歯科クリニックとして、最新設備と専門医による最高のケアを提供

福岡最大級歯科医院の新拠点となる、つきやま歯科いじり本院は、最先端の設備と経験豊富な専門医を備え、患者様に最高水準の歯科医療を提供することを目指します。

患者様の不安を解消することを最優先に、リラックスできる空間を提供しています。世界基準の歯科医療や予防メインテナンスプログラムの充実、また小児科医との連携による小児矯正歯科や成人マウスピース矯正にも力を入れており、35年の実績に加えて最新機器の導入を通して長期的な口腔健康維持をサポートします。

家族で通えるかかりつけ歯科医院

当クリニックでは、小児から高齢者まで対応できる総合歯科診療体制を整えています。親子で一緒に通える安心感と利便性の高さが特徴です。保護者向けには、仕上げ磨きの指導や食生活のアドバイスなどの、家庭でのケアを指導。

家族全員の健康を、歯を通してサポート。

全国初、アビスパ福岡との歯科連携

「地域が健康になるために。」この共通の想いから、このプロジェクトが始動しました。

地域の子どもたちへの予防啓発活動や、スポーツを通じた健康支援、さらには地域住民の皆さまに向けた継続的な口腔ケアの提供など、地域に根ざした取り組みを通じて

地域の人たちが「人生をどう生きたいのか？」を考え、自分にできる範囲の健康への意識を持つ。“生き方”に働きかけていくことで健康へのアクションに繋げていければと思います。

内覧会概要

＜プレオープンキャンペーン概要＞

プレオープンとして3日間、クリニック内で内覧会を実施します。

実施期間：９月5日（金）10:00～17:00 から 9月7日（日）10:00~17:00 まで

キャンペーンURL：https://www.fukuoka-tdc.com/

ご参加頂いた方にはもれなく、つきやま歯科オリジナルグッズをプレゼントします

予防医療・スポーツ・街づくりの新たな挑戦へ

ただの歯科医療の提供にとどまらず、予防医療、スポーツ、そして街づくりという視点から、地域社会全体の健康をサポートすることを目指しています。私たちの取り組みは、単なる治療に留まらず、予防と早期発見を重視し、患者様がより健康で充実した生活を送れるよう支援することです。

また、クリニックの運営においては、地域の皆様が気軽に訪れることのできる「健康の拠点」として、福岡の街づくりにも貢献していきたいと思っています。地域住民の方々が健康で快適な生活を送るために、私たちができることは多岐にわたります。クリニックを通じて、予防医療とスポーツ、そして地域社会の活性化に積極的に取り組んでいきます。

関係者のコメント

医療法人雄之会 総院長 築山鉄平のコメント

「つきやま歯科いじり本院移転開院にあたり、地域の皆様に安心して通っていただける歯科医療を提供することが私たちの最大の使命です。私たちは、患者様一人ひとりの健康を最優先に考え、最新の技術と設備を駆使して、予防から治療まで幅広いサービスを提供してまいります。

特に、小児歯科やスポーツ選手への口腔ケアなど、地域社会の健康維持に貢献できるクリニックを目指しています。アビスパ福岡との連携や、地域の子どもたちへの歯科教育など、スポーツや日常生活を支える「口腔の健康」を大切にしていきたいと考えています。

患者様が快適に治療を受けられる環境作りに努め、健康な生活を支えるパートナーとして共に歩んでいけるよう、スタッフ一同精一杯努力してまいります。」

医療法人雄之会について

【法人概要】

社名：医療法人 雄之会

本社所在地：福岡県福岡市南区井尻5-2-1

理事長：築山 雄次

事業内容：歯科医療

設立：1994年11月

HP：https://www.fukuoka-tdc.com/

株式会社SCOグループについて

会社説明文

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さんのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

【会社概要】

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： メディカルテック事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/