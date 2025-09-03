アイデムが愛知労働局主催の就職面接会事業を受託

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）はこの度、愛知労働局の「令和7年度後半における集中的な就職面接会事業」を受託しました。

株式会社アイデム

愛知労働局では、令和7年12月10日（水）、愛知県内企業と新規大学等卒業予定者及び既卒3年以内の求職者とのマッチングを図ることを目的に、就職面接会を実施します。アイデムは、参加企業を募ることや学生等求職者を集客するための告知活動、当日の運営まで、一貫して受託しています。

アイデムは、これまで空港や大型商業施設などの合同企業説明会、静岡労働局や東京労働局主催の就職面接会事業といった数多くの説明会や面接会を運営してまいりました。その経験を活かし、より多くの愛知県内企業と学生等求職者のマッチングをサポートします。

＜就職面接会 開催日程＞

日時：令和7年12月10日（水）13：00～16：00

会場：愛知県産業労働センター「ウインクあいち」8階展示場（名古屋市中村区名駅４丁目４-38）

＜対象者＞

大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者

既卒3年以内の者

＜参加企業数＞

60社程度（予定）

＜会場内コンテンツ＞

面接ブース、ハローワーク相談ブース

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https://www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。