【ゆず庵】秋期間限定！「サーモンづくし」や「トリュフ香る 黄金きのこ鍋だし」など９月17日(水)より販売開始

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が、全国108店舗展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、2025年９月17日(水)より秋の期間限定メニューを販売開始いたします。

秋の期間限定メニューについて

今年の秋は、上品な旨みの国産サーモンをはじめ、さまざまな部位と食べ方で楽しめる「サーモンづくし」や、秋定番の脂が乗った「【北海道産】秋刀魚握り」などをご用意しました。鍋は、昆布と削り節の黄金一番だしに、きのこの旨味と風味、さらに白トリュフの芳醇な香りを重ねた「トリュフ香る 黄金きのこ鍋だし」が登場。そしてデザートでは、山梨の銘菓『桔梗屋』とコラボした「桔梗信玄餅大福」などもお召し上がりいただけます。秋の味覚を存分にご堪能ください。

・ サーモンづくし(国産サーモン・サーモンハラス・サーモンいくら手巻き)(430円/税込473円)

国産サーモンをはじめ、脂乗りの良いサーモンハラスとサーモンいくら手巻きを盛り込んだ、サーモンづくしの一品です。

・【北海道産】秋刀魚握り(290円/税込319円)

北海道沖で水揚げされた新鮮な秋刀魚をご用意しました。秋の味覚定番の“秋刀魚”は脂のり抜群！旬ならではの贅沢な味わいをぜひご堪能下さい。

・【北海道産】焼き秋刀魚握り(290円/税込319円)

秋刀魚を焼くことで、香ばしさととろける旨みを一貫にぎゅっと閉じ込めました。ほのかな焦げ目が秋の香りを誘い、シャリとの相性も格別です。

・トリュフ香る 黄金きのこ鍋だし

北海道産真昆布に４種類の削り節を合わせた、上品な黄金一番だし。きのこの旨味と風味に白トリュフの芳醇な香りを重ねた、秋を感じる贅沢なおだしです。

・秋採れきのこ盛り(なめこ・えのき・黒きくらげ)(350円/税込385円)

秋の訪れを感じる、風味と食感が楽しいきのこ三種盛り。とろりとしたなめこと、コリコリ食感の黒きくらげ、シャキッと香り豊かな白えのきで、秋の味覚をお楽しみください。

・秋田きりたんぽ(290円/税込319円)

秋田の郷土料理の“きりたんぽ”をひとくちサイズでご用意しました。だしに染み込ませてお召し上がりください。

・ゆずと蓮根のもちつみれ(390円/税込429円)

ゆずの爽やかな香りと蓮根のシャキッと食感がアクセントになったもちつみれです。

・ 〆そば(290円/税込319円)

鍋の余韻を引き立てるそばは、〆にぴったり。ほっと心ほどける一杯です。

・桔梗信玄餅大福(320円/税込352円)

山梨の銘菓「桔梗信玄餅」の美味しさをそのままに、大福として丁寧に包みました。一口ごとに広がる、黒蜜の甘みときなこの香ばしさをお楽しみください。

・秋栗モンブランプリン(320円/税込352円)

濃厚なモンブランクリームと、なめらかにとろけるプリンが重なり合う、秋限定の贅沢なスイーツです。

・和梨のシャーベット＆ゼリー(320円/税込352円)

シャリっと口どけの良い和梨のシャーベットを、つるんとしたゼリーで包み込み、和梨の優しい甘みと香りを閉じ込めました。二つの食感が楽しめる、爽やかなデザートです。

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について

創業から続く和食料理屋のノウハウを結集した、寿司・しゃぶしゃぶの食べ放題専門店。素材にこだわった四季折々のお寿司をはじめ、上質なお肉や旬のお野菜、竹筒つみれやもちもち水餃子などバラエティ豊かなしゃぶしゃぶの具材、デザート(甘味)など、全てのメニューを食べ放題でお召し上がりいただけます。また、茶碗蒸しや天ぷらなど、こだわりの逸品メニューも充実。しゃぶしゃぶのおだしは「季節のおすすめ」を含む５種類の中から２種類をお選びいただけます。

一番人気の「季節のゆず庵コース」(税抜3,280円/税込3,608円)は、「熟成牛しゃぶしゃぶ」に加えて豊富な具材、30種類以上のお寿司、旬の食材を使った季節ごとの限定商品もお楽しみいただけることが、ご支持をいただいている理由です。

ビュッフェ形式とは違い、商品をタッチパネルでご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びするため、お席を離れることなくゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。

平日のランチタイムには、お手頃価格のランチ食べ放題コース(税抜2,380円/税込2,618円)に加え、人気の「季節の松花堂ランチ」(税抜1,090円/税込1,199円)をはじめとする御膳を提供しております。お誕生日や記念日といった"ハレの日"には「お誕生日特典プラン(要予約)」もご用意。日常使いからお祝いまで、幅広いシチュエーションでご利用いただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください

■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html

■ゆず庵公式Twitter：https://twitter.com/yuzuan_official

■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/

■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞https://apple.co/2ZXtvY7

＜Google Play＞https://bit.ly/2OdhCI8

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年６月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内758店舗(うち直営506店舗、FC252店舗)、海外65店舗(2025年７月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/