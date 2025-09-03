【通販企業のエントリー募集を開始！】第７回 次世代コマース大賞（日本通信販売協会）

公益社団法人　日本通信販売協会


募集対象


EC分野において消費者のニーズに対応した先進的な施策を展開している事業者


選考のポイント


下記の２つの視点から評価を行い、大賞と特別賞を選出します。


１．自社のECサイトを通じて、カスタマーエクスペリエンスの向上を目指し、新たなチャレンジに取り組んでいること（先進性）


２．比較的中小規模でサービスを展開していること（成長性）


応募方法


応募受付：９月３日（水）～１０月２０日（月）


下記の次世代コマース大賞募集ページよりエントリーしてください。自社サービスのPRの場としても活用できます。ぜひご応募ください。


昨年の開催レポートは　こちら(https://jadma.or.jp/contents/blog/ngca2024)


詳細・エントリーはこちら :
https://jadma.or.jp/news/ngca2025_entry

選考


１１月初旬


事務局による予備審査後、選考委員参加のオンラインでの最終選考会にて、事業内容をご説明いただきます（各社5～10分程度）。最終選考会の日程は、予備審査通過社に別途ご連絡いたします。


表彰企業の決定・公表


１１月中旬


審査結果を応募者に通知します。


表彰企業が決まりましたらプレスリリースを行う予定です。


表彰企業による記念講演


２０２６年１月２３日（金）


イベントの様子はオンラインで配信します。


選考委員・ファシリテーター



新井 範子（あらい のりこ）氏

上智大学　経済学部教授


慶應義塾大学大学院社会学研究科後期博士課程単位取得退学。専修大学大学院経営学研究科で博士号（経営学）取得。専修大学経営学部教授などを経て、2010年より現職。


デジタルマーケティングを研究領域とし、特にSNS上での消費者参加型マーケティングやファンダム、デジタル空間での消費者行動研究を重点的に研究している。







大森　渚（おおもり なぎさ）氏

株式会社オージュ・コンサルティング　代表取締役


早稲田大学大学院卒業後、(株)フェリシモでレディスファッションの商品企画、Webディレクターなどを経験。


2011年7月より、ブランド立ち上げや販売促進を中心に年間60社以上の支援に携わる。


2019年4月より自社アパレルブランドも運営。






選考委員（前回大賞受賞社）



谷治 大典（やじ だいすけ）氏

有限会社谷治新太郎商店　代表取締役


1976年東京都生まれ。筑波大学数学科を卒業後、イトーヨーカドーでマネージャーとして仕入やレイアウト作成を担当し、2011年に退職。妻の実家に婿入りし、有限会社谷治新太郎商店に入社。2013年に代表に就任するも業績が低迷。藁にもすがる想いで、未経験から卒塔婆通販サイト「卒塔婆屋さん」を立ち上げ、現在に至る。





上記３名のほか、JADMA正会員社より代表者1名を加えた計4名で選考いたします。


歴代受賞企業・サービス


2024年

【大賞】卒塔婆通販「卒塔婆屋さん」（ https://sotouba.net/ ）


【特別賞】グッズ（ https://goooods.com/ ）


2023年

【大賞】職人醤油( https://www.s-shoyu.com/ )


【特別賞】GREEN SPOON（ https://green-spoon.jp/ ）


2022年

【大賞】Casie ( https://casie.jp/ )


【特別賞】ワイズロードPORTAL ( https://portal.ysroad.co.jp/ )


2021年

【大賞】rebake ( https://rebake.me/ )


【特別賞】Dcollection ( https://www.clubd.co.jp/ )


2020年

【大賞】FABRIC TOKYO ( https://fabric-tokyo.com/ )


【特別賞】Subsclife ( https://subsclife.com/ )


2019年

【大賞】北欧、暮らしの道具店 ( https://hokuohkurashi.com/ )


【特別賞】メチャカリ ( https://mechakari.com/ )


公益社団法人日本通信販売協会（JADMA/ジャドマ）


JADMAは、特定商取引法の第30条に位置づけられた通信販売業界を代表する公益法人です。


団体名：公益社団法人日本通信販売協会


所在地：東京都中央区日本橋小舟町３-２リブラビル２階


設立：1983年10月



★JADMAでは、通信販売事業に関する、事業者向け・消費者向けの様々な活動を行っています！


JADMA公式サイトは こちら(https://jadma.or.jp/)から