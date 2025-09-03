【通販企業のエントリー募集を開始！】第７回 次世代コマース大賞（日本通信販売協会）

募集対象

公益社団法人 日本通信販売協会

EC分野において消費者のニーズに対応した先進的な施策を展開している事業者

選考のポイント

下記の２つの視点から評価を行い、大賞と特別賞を選出します。

１．自社のECサイトを通じて、カスタマーエクスペリエンスの向上を目指し、新たなチャレンジに取り組んでいること（先進性）

２．比較的中小規模でサービスを展開していること（成長性）

応募方法

応募受付：９月３日（水）～１０月２０日（月）

下記の次世代コマース大賞募集ページよりエントリーしてください。自社サービスのPRの場としても活用できます。ぜひご応募ください。

昨年の開催レポートは こちら(https://jadma.or.jp/contents/blog/ngca2024)

選考

詳細・エントリーはこちら :https://jadma.or.jp/news/ngca2025_entry

１１月初旬

事務局による予備審査後、選考委員参加のオンラインでの最終選考会にて、事業内容をご説明いただきます（各社5～10分程度）。最終選考会の日程は、予備審査通過社に別途ご連絡いたします。

表彰企業の決定・公表

１１月中旬

審査結果を応募者に通知します。

表彰企業が決まりましたらプレスリリースを行う予定です。

表彰企業による記念講演

２０２６年１月２３日（金）

イベントの様子はオンラインで配信します。

選考委員・ファシリテーター

新井 範子（あらい のりこ）氏

上智大学 経済学部教授

慶應義塾大学大学院社会学研究科後期博士課程単位取得退学。専修大学大学院経営学研究科で博士号（経営学）取得。専修大学経営学部教授などを経て、2010年より現職。

デジタルマーケティングを研究領域とし、特にSNS上での消費者参加型マーケティングやファンダム、デジタル空間での消費者行動研究を重点的に研究している。

大森 渚（おおもり なぎさ）氏

株式会社オージュ・コンサルティング 代表取締役

早稲田大学大学院卒業後、(株)フェリシモでレディスファッションの商品企画、Webディレクターなどを経験。

2011年7月より、ブランド立ち上げや販売促進を中心に年間60社以上の支援に携わる。

2019年4月より自社アパレルブランドも運営。

選考委員（前回大賞受賞社）

谷治 大典（やじ だいすけ）氏

有限会社谷治新太郎商店 代表取締役

1976年東京都生まれ。筑波大学数学科を卒業後、イトーヨーカドーでマネージャーとして仕入やレイアウト作成を担当し、2011年に退職。妻の実家に婿入りし、有限会社谷治新太郎商店に入社。2013年に代表に就任するも業績が低迷。藁にもすがる想いで、未経験から卒塔婆通販サイト「卒塔婆屋さん」を立ち上げ、現在に至る。

上記３名のほか、JADMA正会員社より代表者1名を加えた計4名で選考いたします。

歴代受賞企業・サービス

2024年

【大賞】卒塔婆通販「卒塔婆屋さん」（ https://sotouba.net/ ）

【特別賞】グッズ（ https://goooods.com/ ）

2023年

【大賞】職人醤油( https://www.s-shoyu.com/ )

【特別賞】GREEN SPOON（ https://green-spoon.jp/ ）

2022年

【大賞】Casie ( https://casie.jp/ )

【特別賞】ワイズロードPORTAL ( https://portal.ysroad.co.jp/ )

2021年

【大賞】rebake ( https://rebake.me/ )

【特別賞】Dcollection ( https://www.clubd.co.jp/ )

2020年

【大賞】FABRIC TOKYO ( https://fabric-tokyo.com/ )

【特別賞】Subsclife ( https://subsclife.com/ )

2019年

【大賞】北欧、暮らしの道具店 ( https://hokuohkurashi.com/ )

【特別賞】メチャカリ ( https://mechakari.com/ )

