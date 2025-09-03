【通販企業のエントリー募集を開始！】第７回 次世代コマース大賞（日本通信販売協会）
募集対象
EC分野において消費者のニーズに対応した先進的な施策を展開している事業者
選考のポイント
下記の２つの視点から評価を行い、大賞と特別賞を選出します。
１．自社のECサイトを通じて、カスタマーエクスペリエンスの向上を目指し、新たなチャレンジに取り組んでいること（先進性）
２．比較的中小規模でサービスを展開していること（成長性）
応募方法
応募受付：９月３日（水）～１０月２０日（月）
下記の次世代コマース大賞募集ページよりエントリーしてください。自社サービスのPRの場としても活用できます。ぜひご応募ください。
昨年の開催レポートは こちら(https://jadma.or.jp/contents/blog/ngca2024)
詳細・エントリーはこちら :
https://jadma.or.jp/news/ngca2025_entry
選考
１１月初旬
事務局による予備審査後、選考委員参加のオンラインでの最終選考会にて、事業内容をご説明いただきます（各社5～10分程度）。最終選考会の日程は、予備審査通過社に別途ご連絡いたします。
表彰企業の決定・公表
１１月中旬
審査結果を応募者に通知します。
表彰企業が決まりましたらプレスリリースを行う予定です。
表彰企業による記念講演
２０２６年１月２３日（金）
イベントの様子はオンラインで配信します。
選考委員・ファシリテーター
新井 範子（あらい のりこ）氏
上智大学 経済学部教授
慶應義塾大学大学院社会学研究科後期博士課程単位取得退学。専修大学大学院経営学研究科で博士号（経営学）取得。専修大学経営学部教授などを経て、2010年より現職。
デジタルマーケティングを研究領域とし、特にSNS上での消費者参加型マーケティングやファンダム、デジタル空間での消費者行動研究を重点的に研究している。
大森 渚（おおもり なぎさ）氏
株式会社オージュ・コンサルティング 代表取締役
早稲田大学大学院卒業後、(株)フェリシモでレディスファッションの商品企画、Webディレクターなどを経験。
2011年7月より、ブランド立ち上げや販売促進を中心に年間60社以上の支援に携わる。
2019年4月より自社アパレルブランドも運営。
選考委員（前回大賞受賞社）
谷治 大典（やじ だいすけ）氏
有限会社谷治新太郎商店 代表取締役
1976年東京都生まれ。筑波大学数学科を卒業後、イトーヨーカドーでマネージャーとして仕入やレイアウト作成を担当し、2011年に退職。妻の実家に婿入りし、有限会社谷治新太郎商店に入社。2013年に代表に就任するも業績が低迷。藁にもすがる想いで、未経験から卒塔婆通販サイト「卒塔婆屋さん」を立ち上げ、現在に至る。
上記３名のほか、JADMA正会員社より代表者1名を加えた計4名で選考いたします。
歴代受賞企業・サービス
2024年
【大賞】卒塔婆通販「卒塔婆屋さん」（ https://sotouba.net/ ）
【特別賞】グッズ（ https://goooods.com/ ）
2023年
【大賞】職人醤油( https://www.s-shoyu.com/ )
【特別賞】GREEN SPOON（ https://green-spoon.jp/ ）
2022年
【大賞】Casie ( https://casie.jp/ )
【特別賞】ワイズロードPORTAL ( https://portal.ysroad.co.jp/ )
2021年
【大賞】rebake ( https://rebake.me/ )
【特別賞】Dcollection ( https://www.clubd.co.jp/ )
2020年
【大賞】FABRIC TOKYO ( https://fabric-tokyo.com/ )
【特別賞】Subsclife ( https://subsclife.com/ )
2019年
【大賞】北欧、暮らしの道具店 ( https://hokuohkurashi.com/ )
【特別賞】メチャカリ ( https://mechakari.com/ )
