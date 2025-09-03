シリーズ累計43万部突破『本でした』発売記念！　又吉直樹×ヨシタケシンスケ特別トークイベント「その本は…本でした？」開催決定！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社から2025年8月5日に刊行された、お笑い芸人・又吉直樹さんと絵本作家・ヨシタケシンスケさんによる3年ぶりのコラボ作品『本でした』。

発売後、TSUTAYA全体ランキングで第1位（8/11～8/17）を獲得したり、テレビやWEBなど多数のメディアに取り上げられるなど話題沸騰中です。また、前作『その本は』と合わせて累計43万部を突破いたしました。

このたび、『本でした』発売を記念して、著者の又吉直樹さん、ヨシタケシンスケさんによるトークイベント「その本は…本でした？」を開催いたします！

『その本は』『本でした』の制作秘話をはじめ、ここでしか聞けないスペシャルトークをぜひお楽しみください！

イベント概要

公演名：又吉直樹×ヨシタケシンスケ トークイベント「その本は…本でした？」

日程：2025年9月21日（日） 開場13:00/開演14:00 /閉演予定 15:30

料金：＜会場チケット＞全席指定 3,500円（税込）

＜オンライン配信チケット＞1,500円（税込）

会場：科学技術館サイエンスホール（〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1）

定員：400名

イベントチケット販売について

＜会場チケット＞

●料金：3,500円（税込）

●「FANY」チケット先行販売 ※抽選

受付期間：9/3（水）11:00～9/5（金）11:00

当落発表：9/6（土）18:00

●一般発売

受付開始：9月13日 10:00

※先行販売で完売した場合は、一般販売はございません。

※最終販売：公演2日前／最終返券：公演前日

※枚数制限： 先行・一般ともに4枚まで

※販売チャネル：WEB

※決済方法：クレジットカード、ファミリーマート

※受取方法：ファミリーマート、電子チケット

詳細・販売はこちら

https://ticket.fany.lol/event/detail/7004

＜オンライン配信チケット＞

●料金：1,500円（税込）

●販売期間・視聴期間

・配信日時：9/21（日）14:00～15:30

・販売期間：9/13（土）10:00～9/28（日） 14:00

・見逃し視聴期間：ライブ配信終了後～10/5（日） 14:00 (期間中、制限なく視聴可能)

登壇者プロフィール

又吉直樹（またよし・なおき）

1980年大阪府寝屋川市生まれ。吉本興業所属。2003年にお笑いコンビ「ピース」を結成。2015年に本格的な小説デビュー作『火花』で第153回芥川賞を受賞。同作は累計発行部数300万部以上のベストセラー。2017年には初の恋愛小説となる『劇場』を発表。2022年4月には初めての新聞連載作『人間』に1万字を超える加筆を加え、文庫化。2023年3月、10年ぶりのエッセイ集となる『月と散文』を発表。他の著書に『東京百景』『第2図書係補佐』など。YouTubeチャンネル【渦】、オフィシャルコミュニティ【月と散文】も話題。

ヨシタケシンスケ（よしたけ・しんすけ）

1973年神奈川県生まれ。筑波大学大学院芸術研究科総合造形コース修了。2013年『りんごかもしれない』で絵本作家デビュー。絵本作品『りゆうがあります』『もう ぬげない』、イラスト集『デリカシー体操』、エッセイ『思わず考えちゃう』など多数。MOE絵本屋さん大賞、産経児童出版文化賞美術賞、ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本賞、ボローニャ・ラガッツィ賞特別賞などを受賞し、海外でも様々な国で翻訳出版されている。近著は『そういうゲーム』『まてないの』。２児の父。

書籍情報

タイトル：『本でした』

著者：又吉直樹／ヨシタケシンスケ

予価：1,760円（10％税込）

発売：2025年8月5日

特設サイト：https://www.poplar.co.jp/hondeshita/

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008500.html

Amazon＞＞ https://amzn.to/3SBcCOQ

タイトル：『その本は』

著者：又吉直樹／ヨシタケシンスケ

定価：1,650円（10％税込）

発売：2022年7月

特設サイト：https://www.poplar.co.jp/sonohonwa/

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008395.html

Amazon＞＞ https://amzn.to/45kMJKE