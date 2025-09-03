アデリアレトロ、阪急うめだ本店「ときめきレトロ巡り」に出展　9月17日から

石塚硝子株式会社

昭和レトロがかわいい食器シリーズ「アデリアレトロ」が、阪急うめだ本店（大阪市北区）で2025年9月17日(水)から9月21日(日)の5日間に開催される、期間限定イベント『ときめきレトロ巡り』に参加いたします。会場では、広々とした特設スペースを活かし、人気シリーズならではの多彩なラインナップを展開。イベントならではの特別なレトロ体験をお楽しみいただけます。

本イベントの出展は、阪急うめだ本店のスタッフの方が「アデリアレトロ」のファンであったことをきっかけに実現しました。日頃よりご愛用いただいているご縁を背景に、今回の出展の機会をいただき、多くのお客さまに「アデリアレトロ」の魅力をお伝えできる運びとなりました。

本イベントでは、「アデリアレトロ」を中心に“観て・作って・食べて・買う”をテーマに多彩な企画をご用意しています。

定番グラス類の販売はもちろん、昭和生まれのブランド同士が出会って実現したコラボ商品や、本イベント限定の先行販売も登場。さらに、これまでSNS上のみで行われていた「復刻総選挙」の初リアル開催や、喫茶店とのコラボカフェも実施します。

アデリアレトロを初めて知る方からファンの方まで、存分に世界観を楽しんでいただける内容です。

ぜひこの機会にお越しください。

【イベント内容（一部）】

アデリア☆タイムスリップ展

「アデリア」ヴィンテージグラスの展示をはじめ、ブランドの歴史を辿る年表や貴重な製品カタログのアーカイブなどもご紹介します。

懐かしさとともに、これまでの歩みを振り返る特別企画です。

アデリアレトロ ワークショップ

「アデリアレトロ」オリジナルグラスが作れる体験企画を開催（9月17日・18日のみ/要予約）。好きな柄を貼り付けて、自分だけの一点もののグラスを作れます。

■アデリアレトロ リアル復刻総選挙

復刻を目指し、昭和当時に販売されていた4柄が立候補！見事1位に輝いた柄は、アデリア公式オンラインショップ他で新商品として販売予定。

初めてのリアル開催となる復刻総選挙。ぜひ会場でお気に入りの柄に清き一票を！

【先行販売 新柄「キャット」】

「ときめきレトロ巡り」開催を記念して、今年3月にアデリアレトロ公式Instagramでグラスの復刻総選挙を実施。投票で見事1位になった新柄「キャット」のグラスを先行販売します。

(一般販売は2026年1月ごろ予定)

「キャット」は昭和45（1970）年に発売された柄です。仲良くおヒゲで繋がっている猫たちの姿がとってもキュート。よく見ると、手の角度や表情が１匹ずつ微妙に異なります。

アデリアアレンジ コップ9 キャット 販売価格(税込)：935円

※“アデリアアレンジ”は、昭和当時は“アレンジ”という名前で販売されていました。

【先行販売 アデリアレトロ 新商品】

今年4月に発売された新柄「鈴の花」「花レース」から、ご好評につき新アイテム「ボンボン入れ(ミニ)」と「プレート120」が新登場！本イベントで先行販売を行います。

「鈴の花」は、昭和49(1974)年に発売された柄で小さく連なって咲く可憐なスズランが食卓をシックに彩ってくれます。

※「鈴の花」は、昭和当時は「涼花」という名前で販売されていた柄です。

「花レース」は、昭和54(1979)年に発売されたヨーロッパの刺繍のような花模様が愛らしい柄で、一つのグラスの中に様々な形の花模様が込められています。

【「ときめきレトロ巡り」開催概要】

(左上から時計回りに)ボンボン入れ(ミニ) 鈴の花 880円、プレート120 鈴の花 1,210円、プレート120 花レース 1,210円、ボンボン入れ(ミニ) 花レース 880円 ※すべて税込価格

開催期間：2025年9月17日(水)～9月21日(日)

※アデリアレトロ ワークショップ：9月17日(水)、18日(木）（要予約）

お申込みはこちら :https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=hhev_retro_1&utm_source=hqhontenhp&utm_medium=storemedia&utm_term=fashion

営業時間：10:00～20:00（最終日は17:00閉場）

開催場所：阪急うめだ本店 9階 祝祭広場

https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/retro/

■阪急うめだ本店

阪急うめだ本店は、ファッションからグルメまで、高感度な最新、最旬アイテムが揃う

関西を代表する百貨店。

■アデリアレトロ

創業約200年を超える愛知県のガラス食器メーカー石塚硝子株式会社（本社：愛知県岩倉市）が、1960～80年代に生産していた製品のレトロポップな柄を復刻した食器シリーズ。2018年の発売から累計約165万個(2025年6月現在)を出荷し大ヒット。開発当初からInstagramを中心とした積極的なファンベースマーケティングを行い、商品開発やイベント企画に反映させています。