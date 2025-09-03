旬の果実「巨峰」を贅沢に味わうアイス「セブンプレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク」が登場！9月9日（火）から順次新発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、プライベートブランド「セブンプレミアム」より、秋の味覚である巨峰を存分にお楽しみいただける新作アイス「セブンプレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク」を全国のセブン‐イレブン店舗で2025年9月9日（火）より順次発売いたします。「セブンプレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク」は、巨峰の風味とミルクが溶け合う、絶妙なハーモニーが楽しめるワッフルコーンです。今年はリッチミルク味のアイスを使用し、生乳のコクと巨峰の風味が織りなす、よりリッチな味わいに仕上げました。巨峰の果汁を贅沢に使用した味わいを、お楽しみください。

秋の訪れを感じるこの季節にぴったりの、濃厚で芳醇な巨峰の味わいにこだわったアイスです。ぜひ、お近くのセブン‐イレブンのお店で、お手に取ってみてください。

“ぶどうの王様”巨峰の魅力をアイスに凝縮！

■セブンプレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク

価格：258円（税込278.64円）

発売日：9月9日（火）～順次

販売エリア：全国

（1）巨峰感とリッチミルクのブレンド

芳醇な香りが広がる巨峰アイスと、生乳のコクを堪能できるリッチミルクアイスを絶妙なバランスで組み合わせました。さらに、2色のアイスに巨峰ソースを同時に巻き上げることで、巨峰の豊かな風味をより一層引き立てています。

（2）香ばしいワッフルコーン

なめらかなアイスと、香ばしいワッフルコーンが織りなすハーモニーをお楽しみいただけます。

担当者コメント

今回は、秋の味覚である巨峰の魅力を存分に引き出した新作アイス2種が、よりおいしくなって登場します。「ワッフルコーン 巨峰ミルク」は、リッチミルクと巨峰の風味が織りなす、贅沢なハーモニーが楽しめます。ぜひ、旬の味わいをご堪能ください。

