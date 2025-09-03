【株式会社講談社】「群像」連載川内有緒著『ロッコク・キッチン』が第35回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞！11月に待望の書籍化決定！

株式会社講談社

『空をゆく巨人』で開高健ノンフィクション賞、『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』で、Yahoo!ニュース／本屋大賞ノンフィクション賞を受賞した、川内有緒さんによる新たな傑作ノンフィクションエッセイ「ロッコク・キッチン 浜通りでメシを食う」が、第35回（2025年度）のBunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞しました。

毎年変わる「ひとりの選考委員」によって受賞作が決まる本賞の、本年度の選考委員はノンフィクションライターの最相葉月さんです。「福島第一原発の事故を描くのにこんな方法があるのかと驚き、最後まで見届けなければと思った」と最相さんが評した作品には、ロッコク（国道六号線）沿いで日常を生きる人たちの、食と人生が詰まっています。

「みんな、どんなキッチンで、誰と何を食べてるんだろう？」川内さんが旅して出会った忘れがたい光景が、一之瀬ちひろさんによる素敵な写真と共に1冊の本にまとまります。

三好大輔さんとの共同監督作品、ドキュメンタリー映画『ロッコク・キッチン』も、10/12 山形国際ドキュメンタリー映画祭にてワールドプレミア上映決定！

【書籍概要】

撮影/一之瀬ちひろ

名称 『ロッコク・キッチン』

著者 川内有緒

写真 一之瀬ちひろ

発売 2025年11月20日頃（予定）

判型 四六ワイド版

予価 2200円（税別）

出版元 株式会社講談社

【著者プロフィール】

川内有緒（かわうち ありお／Ario Kawauchi）

ノンフィクション作家。1972年東京都生まれ。アメリカ、南米、フランス、日本を転々としながら12年間国際協力分野で働いた後に、フリーランスの物書きに。東京を拠点に評伝、旅行記、エッセイなどを執筆。『バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌』で新田次郎文学賞、『空をゆく巨人』で開高健ノンフィクション賞、『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』でYahoo!ニュース｜本屋大賞 ノンフィクション本大賞を受賞。ドキュメンタリー映画『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』共同監督。

撮影／齋藤陽道

【Bunkamuraドゥマゴ文学賞とは】

パリの「ドゥマゴ賞」のユニークな精神を受け継ぎ、1990年に創設。権威主義に陥らず、既成の概念にとらわれることなく、先進性と独創性のある、新しい文学の可能性を探りたいと考えています。受賞作は、毎年交代する「ひとりの選考委員」によって選ばれ、選考委員の任期は1年です。

主催 株式会社東急文化村

https://www.bunkamura.co.jp/bungaku/winners/35.html