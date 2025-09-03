～ゆりかもめ開業30周年記念～

10年ぶり！ 「ゆりかもめ車両基地公開イベント」開催！

■日時：2025年10月25日（土）10:00～15:00

■場所：ゆりかもめ車両基地（東京都江東区有明3丁目13番1号）

この他、ヘッドマーク車両の運行が決定しました。

株式会社ゆりかもめ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：安部 文洋）は、2025年11月１日におかげさまで開業30周年を迎えます。 これまで支えてくださった多くのお客様・沿線企業の皆様に感謝の気持ちを込め、“わくわく”いただけるイベントや企画の実施を予定しております。

【 TOPICS 】

✓ １０年ぶり！ ゆりかもめ車両基地公開イベントを開催

✓ 開業30周年記念ロゴのヘッドマーク車両運行決定！

✓ 開業30周年記念キービジュアル第2弾発表

１．車両基地公開イベントの開催

2025年10月25日（土）、10年ぶりとなる特別な車両基地公開イベントを開催いたします。当日は、普段立ち入ることのできない車両基地の内部を間近でご覧いただけるほか、迫力満点の車両洗浄線や出入庫線を実際に走行する貴重な体験乗車など、鉄道ファンはもちろん、ご家族連れでもお楽しみいただける多彩なプログラムをご用意しております。※一部の体験イベントは抽選となります。 ※詳細は公式HPよりご確認下さい。

■開催日時 ： 2025年10月25日（土） 10：00～15：00（最終入場14：00）

■場所 ： ゆりかもめ車両基地（東京都江東区有明3丁目13番1号）

■アクセス ： ゆりかもめ「有明駅」または、「東京ビッグサイト駅」より徒歩15分

■募集期間 ： 9月3日（水）～9月24日(水)

■募集人数 ： 3,000人（応募者多数の場合には抽選）

■入場料 ： 無料（雨天決行、荒天中止）

■申込方法 ： 事前申込制。以下のURLよりお申込み下さい。

■申込URL ： https://www.event-yurikamome-30th.jp/

※当選は招待状の発送をもってかえさせていただきます。招待状の発送は10月10日（金）頃を予定しております。落選の場合は通知をいたしませんので予めご承知おきください。

※安全上の理由により、小学生未満のお子様はご参加いただけません。











↑前回車両基地公開イベントの様子

■定員制イベントブース内容（事前申込制）

当選された方の中からさらに抽選を行い、以下の体験イベントにご参加いただけます。

※体験時間の詳細は申込フォームにてご確認ください。

・車両洗浄体験乗車（各回100名／全4回）

迫力の車両洗浄機の通過を体験していただきます。

・保守車体験乗車（各回4名／全7回）

普段は決して乗ることができない、保守車両に乗車する貴重な体験です。

・出入庫線体験乗車（各回100名／全3回）

車両基地と有明駅間の出入庫線に乗車していただきます。

※詳細は公式HPよりご確認下さい。

保守車体験乗車

■車両基地見学・体験コンテンツ内容（自由参加ブース）※予定

「本社管理棟 及び 駐車スペース」

・展示車両乗車体験（7200系）

・ミニＳＬ乗車体験

・スタンプラリー

・30周年の歩みを紹介するパネル展示

・ジオラマ展示

・ケータリングカー、休憩スペース

・ Nゲージ展示

ミニＳＬ乗車体験

「検修棟」

・運転台体験

・シュミレーター体験

・マジックハンド体験

・電気設備展示

・ゆりかもめクイズ

「留置線/試走線」

・転てつ機操作体験

・電車線厚み測定体験

・作業服着用体験

転てつ機操作体験

■その他

・新オリジナルグッズの販売

車両基地公開イベントにて、ゆりかもめ新オリジナルグッズの販売を開始します。

【販売商品】

①車両型目覚まし時計 価格：2,000円（税込み）

ゆりかもめ7300系デザインの車両型目覚まし時計。





②アクリルキーホルダー 価格：750円（税込み）

ゆりかもめ7500系、駅名表示、30周年記念ロゴの

3つが連なったアクリルキーホルダー。





③エコバッグ 価格：1,000円（税込み）

ゆりかもめロゴがプリントされたエコバック。

環境に配慮し、素材には再生PETを使用しています。





・沿線地域企業とのコラボ商品の販売

【販売商品】

①菓子工房「福どら」とのコラボどら焼き

ゆりかもめロゴの焼印が生地に入ったどら焼きを販売。





②深川ワイナリーとのコラボワイン

「深川ワイナリー×ゆりかもめ」オリジナルラベルのワインを販売。





２．ヘッドマーク車両の運行

ゆりかもめ開業30周年記念ロゴをあしらった特別なヘッドマーク車両を運行します。









■運行期間 2025年10月1日（水）～12月25日（木）（予定）

３．第2弾キービジュアル公開

第1弾に続き、イメージキャラクター「ゆりな」が装いを新たに登場。背景には、これから開業を迎える沿線施設を描き、ゆりかもめと共に歩み始める未来への期待感を表現しています。

「ゆりな」は、ゆりかもめ30周年を盛り上げる広報担当者として誕生したキャラクター。

江東区出身で、小さい頃からゆりかもめの大ファン。皆さまに“わくわく”をお届けするべく、イベント情報を元気いっぱいに発信してまいります。

第2弾キービジュアルは、9月3日（水）より、新橋駅構内のフラッグや仮囲い、車内窓上広告、公式SNSなどで展開予定。 今後も第4弾まで、さまざまな形で「ゆりな」が登場しますので、ぜひご注目ください。





４．開業30周年お祝いメッセージ募集

1995年の開業以来、「ゆりかもめ」は多くの皆さまの想いを乗せて走り続けてまいりました。

2025年11月1日に迎える開業30周年を記念し、皆さまの「ゆりかもめ」にまつわる想い出の写真とエピソードを添えた“お祝いメッセージ”を募集いたします。

ご応募いただいたメッセージは、30周年特設ページや公式SNSでご紹介させていただく予定です。 また、ご応募いただいた方の中から抽選で、ゆりかもめオリジナルノベルティをお届けします。

皆さまの大切な想い出を、ぜひお寄せください。

■募集期間：2025年9月3日（水）14:00 ～ 9月30日（火）

■募集方法：下の 二次元バーコードを読み取り、Googleフォームよりご応募ください。

・ 二次元バーコード





・注意事項： 二次元バーコード を読み取りGoogleフォームに記載された注意事項を必ずご確認ください。