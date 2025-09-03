発音記号やカタカナに頼らない、新しい学び方ができる 『小中学生のための 発音トレーニングブック 1,2 -フォニックスで読む力がつく！-』を新発売
株式会社mpi松香フォニックス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：竹村千栄子、以下mpi）は、この度、ユニバーサルデザイン（誰でも取り組める）とインクルーシブ教育（英語学習の壁を取り払う）の考え方に基づき開発した、小中学生向けの英語教材『小中学生のための 発音トレーニングブック 1,2 -フォニックスで読む力がつく！-』を2025年9月22日に発売します。また発売を記念して新刊発売記念セミナーを開催いたします。
開発過程のトライアルで100名以上の子どもたちが「楽しくできた」「もっとやりたい」と回答するなど、高い評価を得た本教材は、発音記号やカタカナに頼らずに、英語学習の第一歩となる「発音のコツ」と「英語の読み方」を、誰でも楽しく、そして無理なく習得できるように設計しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328815&id=bodyimage1】
【本教材の3つの特長】
本教材は誰でも楽しく英語を学べるように3つのユニークな特長があります。
「ユニバーサルデザイン」の考え方を取り入れ、ピクトグラムやイラストを採用し、直感的に理解できる工夫を施しました。細かく区切られたステップと1ページ完結の構成なので、自分のペースで無理なく学習を進められます。
「インクルーシブ教育」の観点から、英語に苦手意識があるお子さんのつまずきをなくすことに焦点を当てました。「発音のコツ」や「英語の読み方」に特化し、紙面上でタイピング練習もできるようにすることで、書くことが苦手でも自然とつづりに慣れ親しめます。小さな達成感を積み重ねることで、英語学習への自信を育みます。
「Enjoy English」をテーマに、学ぶことと楽しむことを両立させました。動画を見ながら発音のコツを真似したり、文字遊びやクイズをゲーム感覚で楽しんだりすることで、学習内容を自然に吸収できます。さらに、習得した「読み方」と頻出単語の「パワーワード」を使ってストーリーを読めるようになるので、英語が「わかる！」という喜びを体験できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328815&id=bodyimage2】
________________________________________
【開発の背景：なぜ、フォニックスだけでは不十分なのか】
英語の語彙量やインプットが増えても、必ずしも「すぐに読めるようになる」わけではありません。実際、フォニックスを学んでも英語を読むのが難しい子どもたちは一定数存在します。その一因は、すべての単語がフォニックスの規則に当てはまるわけではないからです。英文を読むためには、規則に当てはまらない単語を視覚的に覚える必要がありますが、ここでつまずく子どもも少なくありません。
そこで本教材では、「規則に基づくフォニックス」と「よく使われる単語＝パワーワード」を組み合わせました。「英文を読む力を育む」という意味を込めて、これらの単語をパワーワードと名付け、無理なく一つひとつ覚えられるよう工夫を施しました。このアプローチにより、子どもたちはつまずきを乗り越え、本書をやり終える頃にはストーリーを楽しむ力を身につけることができます。
________________________________________
【自学自習に最適な「学びやすさ」を徹底追求】
本教材は、学習者が無理なく、そしてスムーズに取り組めるよう、様々な工夫を凝らしています。縦開きの構成なので、上から下へ視線を一定に保ちながら学習を進められます。これにより、集中力が途切れにくく、スムーズなリズム感で取り組むことができます。また、言葉だけでなくピクトグラム（絵文字）を採用し、指示内容を直感的に理解できるよう工夫しました。
