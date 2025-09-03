名入れ対応！出産祝いにぴったりの日本製木製食器セット『きのこのうつわ（3点セット）』！
天然木のやさしい温もりをそのまま器にした「きのこのうつわ（3点セット）」
かわいらしいきのこのフォルムをイメージしたお椀・小鉢・プレートの3点をセットにし、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕上げた安心の日本製です。
天然木ならではの軽さと口当たりの良さは、お子さまのはじめての食器としてもぴったり。塗装には安全性に配慮した塗料を使用しているため、小さなお子さまにも安心してお使いいただけます。また、名入れ対応も可能なため、特別な出産祝い・お食い初めの贈り物にもおすすめです。
シンプルで可愛らしいデザインは、成長してからも長く愛用できるのが魅力。日本の木工技術が詰まった「きのこのうつわ」で、家族の食卓にやさしいぬくもりを添えてみてはいかがでしょうか。
きのこのうつわ（3点セット） 名入れ可～出産祝いに日本製の木の器～
https://naire-shop.com/naire-sunaolab-001/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式Instagram
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328783&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
かわいらしいきのこのフォルムをイメージしたお椀・小鉢・プレートの3点をセットにし、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕上げた安心の日本製です。
天然木ならではの軽さと口当たりの良さは、お子さまのはじめての食器としてもぴったり。塗装には安全性に配慮した塗料を使用しているため、小さなお子さまにも安心してお使いいただけます。また、名入れ対応も可能なため、特別な出産祝い・お食い初めの贈り物にもおすすめです。
シンプルで可愛らしいデザインは、成長してからも長く愛用できるのが魅力。日本の木工技術が詰まった「きのこのうつわ」で、家族の食卓にやさしいぬくもりを添えてみてはいかがでしょうか。
きのこのうつわ（3点セット） 名入れ可～出産祝いに日本製の木の器～
https://naire-shop.com/naire-sunaolab-001/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式Instagram
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328783&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ