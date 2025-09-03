”デジタル免疫力を高める！” 平 将明 自民党東京都連政務調査会長に提案書を上程
2025年9月2日（火）、東京ニュービジネス協議会（NBC）は「中小企業のデジタル時代への対応に関する官民による新しい取組について」と題した提案書を、平将明 自由民主党・東京都連 政務調査会長（デジタル大臣、サイバー安全保障担当大臣）に提出しました。
本提案は、7月に開催した「NBCサマーカレッジ2025」での平議員ご講演を受け、中小企業のデジタルセキュリティ強化の必要性を再認識したことから取りまとめたものです。
提案書では、NBC会員経営者（約９００社）へ、デジタルセキュリティに対する意識調査を元に、行政とNBCによる勉強会の共同開催、行政と中小企業との情報共有・連携体制の構築の重要性について提起しました。行政にとっては中小企業経営者の生の声を拾い上げる機会に、中小企業経営者にとってはデジタルセキュリティの最新状況を知ることができる、互いに実効性の高い官民連携の仕組みとしています。
平議員からは「中小企業のデジタル防衛は国としても大きな課題。IT導入補助金やIPAの『サイバーセキュリティお助け隊サービス』など既存施策もある。NBC会員にとっても有意義なので、一度勉強会を開催してはどうか」とのご発言をいただきました。 これを受け、NBCでは官民のハブとして勉強会を企画し、今後も中小企業の現場の声を行政につなぎ、デジタル時代の経営を支援してまいります。
