アイスマイリー、10/8（水）から3日間「NexTech Week【秋】2025 / AI・人工知能EXPO 」にブース出展
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月8日（水）～10月10日（金）に幕張メッセにて開催の「NexTech Week 2025【秋】/ AI・人工知能EXPO 」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細、無料お申込みはこちら
===〉https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328657&id=bodyimage1】
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328657&id=bodyimage2】
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■AIエージェントカオスマップを無償提供
AIエージェントカオスマップは、AIエージェントサービスを体系的に分類し、各企業が自社に最適な製品を選びやすくすることを目的としたカオスマップです。「自律型AIエージェント」「業務自動化」「生成AIプラットフォーム」「特化型AIエージェント」の4カテゴリに分類、それぞれをカオスマップとしてマッピングしております。
カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。
その他「予測AI」や「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「AI・人工知能EXPO：38-75」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328657&id=bodyimage3】
■展示会概要
「NexTech Week【秋】2025」は、人、企業、世界の「未来」を変革するソリューションとの出会いの場です。＜AI＞＜ブロックチェーン＞＜量子コンピュータ＞の最新テクノロジーと、＜デジタル人材＞を育成するサービスが出展する4つの展示会で構成されています。
なかでも、「AI・人工知能EXPO」は、AIに関する様々な製品・サービスが一堂に出展する日本最大*、AI技術の専門展示会です。製造、物流、金融、流通など、様々な業種に向けた最新のAI技術（生成AI、AIエージェント、チャットボット、ディープラーニング、自然言語処理、画像認識など）が集結します。
*同種の展示会との出展社数の比較。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細、無料お申込みはこちら
===〉https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328657&id=bodyimage1】
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328657&id=bodyimage2】
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■AIエージェントカオスマップを無償提供
AIエージェントカオスマップは、AIエージェントサービスを体系的に分類し、各企業が自社に最適な製品を選びやすくすることを目的としたカオスマップです。「自律型AIエージェント」「業務自動化」「生成AIプラットフォーム」「特化型AIエージェント」の4カテゴリに分類、それぞれをカオスマップとしてマッピングしております。
カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。
その他「予測AI」や「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「AI・人工知能EXPO：38-75」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328657&id=bodyimage3】
■展示会概要
「NexTech Week【秋】2025」は、人、企業、世界の「未来」を変革するソリューションとの出会いの場です。＜AI＞＜ブロックチェーン＞＜量子コンピュータ＞の最新テクノロジーと、＜デジタル人材＞を育成するサービスが出展する4つの展示会で構成されています。
なかでも、「AI・人工知能EXPO」は、AIに関する様々な製品・サービスが一堂に出展する日本最大*、AI技術の専門展示会です。製造、物流、金融、流通など、様々な業種に向けた最新のAI技術（生成AI、AIエージェント、チャットボット、ディープラーニング、自然言語処理、画像認識など）が集結します。
*同種の展示会との出展社数の比較。