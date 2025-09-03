経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『ＯＪＴ指導者訓練講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）は現場教育の要です。

特に、新入社員はOJT担当者のもとで多くの実務経験を積みます。

そして、その指導の質が、彼らの社会人としての成長を大きく左右します。

本講義では、OJT担当者が効果的な指導を行うための進め方や、具体的な計画立案プロセスだけでなく、学習の原理や人の動機付けに関する理論に焦点を当てて解説します。

理論と実践の両方からOJTを理解し、教育方法の再確認と教育基礎技術の強化を行いましょう。

【開催日】
2025/09/26（金）　13：00～16：30

【講　師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　社会保険労務士
山之内　大

【受講料】
一般：22,000円（税込）
メルマガ会員： 15,400円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
上司・先輩社員・教育担当者
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2063





【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ