経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『リーダーが学ぶ人間関係を良くする「話し方」のポイント』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

「人前で自信を持って話したい」そう望まれているリーダーは少なくありません。

多くの方が、人前で話すことに苦手意識を持たれています。

人に伝わる話をするためには、話のまとめ方、話す態度、声の大きさ、抑揚、表情など、様々な要素があります。

本講座では、これらの要素について重要なポイントをお伝えし、身につけるためのコツをつかんでいただきます。

【開催日】
2025/09/19（金）　13：00～16：30

【講　師】
株式会社日本話し方センター　代表取締役社長
中小企業診断士
横田　章剛

【受講料】
一般：22,000円（税込）
メルマガ会員： 15,400円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
リーダー
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2045






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

