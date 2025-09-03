『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！ 』 公開記念イオンシネマ限定グッズの販売決定！

イオンエンターテイメント株式会社

全国に「イオンシネマ」 97劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸）は、プリキュアファン待望の『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』の 9月 12日（金）劇場公開を記念して、イオンシネマ限定3商品を、同日より全劇場の飲食売店・グッズ売場で販売します 。

今回登場するのは、ポップコーン・ソフトドリンクと選べるアイテムの3点がセットになった 「プリキュアキッズセット」と、キュートな「オリジナル グッズ」8アイテム、思わず持ち歩きたい「ポップコーンバケット」の3商品です。

イオンシネマの飲食売店・グッズ売場は、映画をご覧にならない方もご利用いただけます。いずれも数量限定ですので、ぜひこの機会にお買い求めください。みんなイオンシネマへ急ごう！

※イオンシネマ松江は「オリジナルグッズ」のみ販売します

ポップコーン＋ソフトドリンク＋えらべるアイテム1つの３点セット

＜イオンシネマ限定＞「キラッキランラン♪プリキュアキッズセット」 【飲食売店】

ポップコーン＋ソフトドリンクに加えて『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』の「リボンヘアコーム」3種と、「リボンバッグチャーム」3種の計6種類から好きなアイテムを1つ選べるスペシャルセットです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105594/table/133_1_bdd8b18a37fb87dfa3ffa389fc68e7f2.jpg?v=202509030156 ]「リボンヘアコーム」（全3種）「リボンバッグチャーム」（全3種）

オーロラアクリルスタンド、ラメ缶バッジなど8アイテム

＜イオンシネマ限定＞「プリキュアオリジナルグッズ」 【グッズ売場】

今回発売するのは、キラッキラな、オーロラアクリルスタンド（全4種）、再生画面風アクリルキーホルダー（全2種）、ラメ缶バッジ（ランダム全5種）、アクリル色紙（全5種）、アクリルチャーム付きフォンタブ、ハンドタオル、巾着、クリアファイル（全2種）の計 8アイテムのラインアップです。

オーロラアクリルスタンド（全4種） 各1,320円（税込）再生画面風アクリルキーホルダー（全2種）各660円（税込）ラメ缶バッジ（ランダム全5種）550円（税込）アクリル色紙 （全5種）各1,430円（税込）アクリルチャーム付きフォンタブ 1,500円（税込）ハンドタオル 770円（税込）巾着 990円（税込）クリアファイル（全2種） 各550円（税込）

※いずれも数量限定、在庫がなくなり次第販売を終了いたします。

キュートなイラストが目印♪

＜イオンシネマ限定＞「プリキュア ポップコーンバケット」 【飲食売店】

ピンクをアクセントに、かわいいイメージイラストが描かれたイオンシネマ限定のポップコーンバケット。ストラップ付きなので、持ち歩きにも便利です。食べ終わった後は小物入れにも。

・1,000円（税込

・ポップコーン Sサイズ含む

・ポップコーンは塩 orバターしょうゆから選べます

(C)2025 映画キミとアイドルプリキュア♪製作委員会

イオンエンターテイメントは、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスを創造してまいります。

※セルフ方式のドリンク＆ポップコーンバーを設置している「イオンシネマ松江」は「オリジナルグッズ」のみ販売いたします。