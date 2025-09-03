ディスカバリーズ株式会社、SMB エクセレント企業賞 組織開発部門を受賞―AX カンパニーとして人と AI の共創を推進

ディスカバリーズ株式会社

ディスカバリーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：島田 祐一朗、以下ディスカバリーズ）は、一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下企業価値調査機構）が主催する「SMB エクセレント企業賞」において、組織開発部門を受賞いたしました。

ディスカバリーズは、社員のエンゲージメントとナレッジ活用を促進し、組織変革を実現。その基盤の上に、AI と人の共創による新たな働き方を見据えた AX（AI トランスフォーメーション）への取り組みを本格化させています。

受賞背景

SMB エクセレント企業賞は、一般社団法人企業価値調査機構が主催するアワードで、全国の中堅・中小企業の中から、独自性・人的資本への取り組み・ビジネスモデルの3つの観点で特に優れた企業を選出するものです。

日本経済を支える SMB の価値を広く発信することを目的としており、全国約300万社の中から厳正な審査を経て受賞企業が選ばれます。

ディスカバリーズでは、企業内に眠る膨大なナレッジが十分に活用されていないという課題に対し、それらを「活用可能な資産」へと転換するための、「情報共有の仕組みと仕掛け」を軸に、DX による組織変革を実現してきました。

こうした取り組みが高く評価され、今回の「SMB エクセレント企業賞」組織開発部門の受賞へとつながりました。

https://smbexcellentcompany.com/2025-2/discoveries

ディスカバリーズが考える次世代の働き方

ディスカバリーズでは、これまで「ナレッジを人につなぐ仕組みと仕掛けづくり」をもとに DX による組織変革を行ってきました。しかし、生成 AI の進化により、ナレッジ活用は単なる検索から、AI が文脈を理解し判断や提案を行う動的な知識資産へと進化しています。

こうした変化を捉え、次のステージとしてディスカバリーズは、AX（AI Transformation：AI を活用した組織変革）を推進しています。AI を業務に組み込むことで、AI と人が共創する新しい働き方を実現し、企業の生産性向上と変革を推進してまいります。

AX カンパニーとしての今後の取り組み

ディスカバリーズでは、生成 AI を活用した具体的施策として以下を進めています。

- バーチャルスタッフの展開：顧客対応や提案支援などを AI エージェントで自動化し、特に地方・中小企業の人手不足解消をご支援します。- 職場 AI 導入支援： Microsoft 365／Copilot と親和性の高い基盤を整備し、RAG や MCP による精度の高い業務支援や AI エージェント活用を推進します。- AX 伴走支援： 導入障壁の低減から活用定着、データに基づく改善まで、組織全体の AI 活用を伴走支援します。代表コメント

生成 AI は単なる業務効率化の道具ではなく、“知の共創”を可能にする存在です。ディスカバリーズでは AI をバーチャルチームメンバーとして活用し、定型業務を任せることで、人がより創造的な業務に集中できる環境づくりを進めています。今後も、AX カンパニーとして、AI と人が共創し、新たな価値の好循環を生む未来をお客様と共に目指してまいります。

── ディスカバリーズ株式会社 代表取締役 島田 祐一朗

ディスカバリーズ株式会社について

「働くすべての人たちがイノベーションをもたらす世界を創る」をミッションに、コミュニケーションやコラボレーションを再設計し、AI で組織のナレッジを人に繋げて新しい価値（＝イノベーション）を生みやすい組織変革を目指した AX（あらゆる業務に AI を組み込んだ組織のトランスフォーメーション）でお客様の成功を支援しています。

SaaS 型クラウドサービスの開発・販売と、上場企業100社以上の実績を持つコンサルティング・サービスを提供。マイクロソフト認定ソリューションパートナー、2011年にマイクロソフト パートナー オブ ザ イヤーを受賞。

https://discoveries.co.jp/

