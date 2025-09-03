【無料ウェビナー】9/26開催！50分で理解するASMと脆弱性管理の基礎 ASMと脆弱性管理の連携で実現する、次世代セキュリティ戦略セミナー ～見えない資産の脅威に終止符を～
安全なWebサイトを実現するために脆弱性診断とクラウド型WAFを提供する株式会社セキュアスカイ・テクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役：大木 元 以下、セキュアスカイ）は、国産EASM/ASMサービス「Dredger（ドレッジャー）」と脆弱性管理ツール「FutureVuls」（提供：フューチャー株式会社）との連携による活用法を解説するウェビナーを、2025年9月26日（金）に開催いたします。本ウェビナーは、セキュアスカイとフューチャー株式会社の共催で実施されます。
本ウェビナーでは、外部公開IT資産を可視化する国産EASM/ASMサービス「Dredger（ドレッジャー）」と脆弱性管理ツール「FutureVuls」のそれぞれの特徴や役割を、初めての方にもわかりやすく解説します。さらに、両サービスを組み合わせることで実現できる「攻撃者視点に立った脆弱性管理」の具体的な活用イメージや相乗効果についてもご紹介します。
● 開催背景
DXの進展やクラウドサービスの活用に伴い、企業が管理・運用するIT資産の範囲はますます拡大しています。その一方で、外部に公開されたIT資産を起点としたサイバー攻撃や、社内外のシステムに潜む脆弱性への対応が求められるなど、情報システム部門・セキュリティ担当者の負荷は増大しています。
特に、グループ会社や海外拠点、委託先が運用するWebサイトやクラウドサービスなど、把握が難しい外部資産の管理は重要な課題です。また、検知された脆弱性の優先度付けや対応の判断、パッチ適用などの運用も複雑化しており、組織のみならずサプライチェーン全体でのセキュリティ対策が不可欠となっています。
こうした背景を踏まえ、本ウェビナーでは、未把握のIT資産やリスクの可視化・継続的な管理を支援する国産EASM/ASMサービス「Dredger」と脆弱性管理を効率化するツール「FutureVuls」の活用に注目し、企業が直面する課題と実務的な解決アプローチをご紹介します。
● 開催概要
日時：2025年9月26日（金）12:00～12:50
形式：オンライン（Zoomウェビナー）
参加費 ：無料（事前登録制）
共催 ：株式会社セキュアスカイ・テクノロジー、フューチャー株式会社
● このような方におすすめ
・セキュリティ対策に着手したいが、何から始めれば良いか分からない方
・脆弱性管理ツールを導入済みだが、優先順位付けや運用に課題を感じている方
・ASMの重要性を理解した上で、機能面や活用イメージをつかみたい方
・脆弱性管理ツールとASMツールを連携し、効果的に活用する方法を整理したい方
● プログラム
セッション1. ASM「Dredger」で実現する“攻撃対象”の見える化
株式会社セキュアスカイ・テクノロジー
営業部 野平 径太郎
ASMの基本概念と注目される背景、導入メリットの解説から、企業が抱える課題とその解決アプローチを整理し、国産EASM/ASMサービス「Dredger」を活用した可視化の方法や管理画面の操作イメージを紹介します。
セッション2. 脆弱性管理ツール「FutureVuls」で実現する“本当に対処すべき脆弱性”の見える化
