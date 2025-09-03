2025年8月最新データで「SEO順位別クリック率」を検証！検索順位がユーザー行動と集客に与える影響（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO支援実績4,300社のランクエストが1～10位の検索順位毎のクリック率を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328813&id=bodyimage1】
多くの企業やメディアが、SEO対策によって検索結果での上位表示を獲得しようとし、潜在顧客との接点を広げたり、ブランド認知を高めたりすることで、最終的な売上拡大を目指しています。
実際に、多くの企業は「検索順位の向上＝集客や売上の増加」という図式を意識していますが、その一方で、順位がどの程度クリック数に影響を与えるのかについては十分に明確なデータが示されていないケースも少なくありません。そのため、順位とクリック率の関係を示す客観的な数値は、SEO施策の重要性を裏付けるうえで欠かせない根拠となります。
そこで今回、SEO支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は自社メディア（注）における2025年8月の最新データを分析。検索順位ごとに「クリック数」「表示回数」「クリック率（CTR＝クリック数÷表示回数）」を比較し、検索順位がユーザー行動や集客にどのような影響を与えるのかを検証します。
目次
1．2025年8月度：表示順位毎のクリック率（CTR）
1-1. 1位は圧倒的に高いクリック率
1-2. 2位・3位での大幅な低下
1-3. 検索順位に見られるユーザー心理
2．“上位で解決する”ユーザー心理が明らかにするSEOの重要性
（注）ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1. 2025年8月度：表示順位毎のクリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328813&id=bodyimage2】
1-1．1位は圧倒的に高いクリック率
検索順位ごとのクリック率を見ると、1位は41.0％と圧倒的に高く、検索ユーザーの多くが最上位の結果を優先的にクリックしていることが明確です。
検索行動において「最上位＝最も信頼できる情報源」という心理が働きやすく、その安心感からまず1位をクリックする流れが定着していると考えられます。結果として、上位表示を実現できるかどうかが流入数に直結している様子が数値に強く表れています。
1-2．2位・3位での大幅な低下
2位は12.1％と依然として高めですが、1位との差は大きく、約3分の1以下にとどまっています。このことから「まずは1位を確認する」というユーザー行動が支配的であることが示唆されます。
さらに3位では3.7％にまで下がり、1位と比べると約11分の1の水準です。検索結果上での視認性は高いものの、ユーザーが選択する優先度は低下しており、いかに1位の存在感が際立っているかが数値から明らかです。
1-3．検索順位に見られるユーザー心理
4位以降ではクリック率が一桁台にとどまり、特に8位以降は1％未満と極めて低い水準に落ち込みます。これは、ユーザーの大半が「必要な情報は上位数件で十分に得られる」と判断し、深くスクロールする行動を取らないことを示しています。
また、下位の結果をクリックするのは「比較対象を探したい」「上位に欲しい情報がなかった」といった一部のユーザーに限られていると考えられます。数値からは、検索行動において“上位で解決する”という心理傾向が非常に強いことが裏付けられています。
2．“上位で解決する”ユーザー心理が明らかにするSEOの重要性
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328813&id=bodyimage1】
多くの企業やメディアが、SEO対策によって検索結果での上位表示を獲得しようとし、潜在顧客との接点を広げたり、ブランド認知を高めたりすることで、最終的な売上拡大を目指しています。
実際に、多くの企業は「検索順位の向上＝集客や売上の増加」という図式を意識していますが、その一方で、順位がどの程度クリック数に影響を与えるのかについては十分に明確なデータが示されていないケースも少なくありません。そのため、順位とクリック率の関係を示す客観的な数値は、SEO施策の重要性を裏付けるうえで欠かせない根拠となります。
そこで今回、SEO支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は自社メディア（注）における2025年8月の最新データを分析。検索順位ごとに「クリック数」「表示回数」「クリック率（CTR＝クリック数÷表示回数）」を比較し、検索順位がユーザー行動や集客にどのような影響を与えるのかを検証します。
目次
1．2025年8月度：表示順位毎のクリック率（CTR）
1-1. 1位は圧倒的に高いクリック率
1-2. 2位・3位での大幅な低下
1-3. 検索順位に見られるユーザー心理
2．“上位で解決する”ユーザー心理が明らかにするSEOの重要性
（注）ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1. 2025年8月度：表示順位毎のクリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328813&id=bodyimage2】
1-1．1位は圧倒的に高いクリック率
検索順位ごとのクリック率を見ると、1位は41.0％と圧倒的に高く、検索ユーザーの多くが最上位の結果を優先的にクリックしていることが明確です。
検索行動において「最上位＝最も信頼できる情報源」という心理が働きやすく、その安心感からまず1位をクリックする流れが定着していると考えられます。結果として、上位表示を実現できるかどうかが流入数に直結している様子が数値に強く表れています。
1-2．2位・3位での大幅な低下
2位は12.1％と依然として高めですが、1位との差は大きく、約3分の1以下にとどまっています。このことから「まずは1位を確認する」というユーザー行動が支配的であることが示唆されます。
さらに3位では3.7％にまで下がり、1位と比べると約11分の1の水準です。検索結果上での視認性は高いものの、ユーザーが選択する優先度は低下しており、いかに1位の存在感が際立っているかが数値から明らかです。
1-3．検索順位に見られるユーザー心理
4位以降ではクリック率が一桁台にとどまり、特に8位以降は1％未満と極めて低い水準に落ち込みます。これは、ユーザーの大半が「必要な情報は上位数件で十分に得られる」と判断し、深くスクロールする行動を取らないことを示しています。
また、下位の結果をクリックするのは「比較対象を探したい」「上位に欲しい情報がなかった」といった一部のユーザーに限られていると考えられます。数値からは、検索行動において“上位で解決する”という心理傾向が非常に強いことが裏付けられています。
2．“上位で解決する”ユーザー心理が明らかにするSEOの重要性