物流・EC業界必見！30代が求める再配達サービスの改善ポイント（物流倉庫マッチングサイト『一括.jp』調べ）
オンラインショッピングの普及に伴い、再配達や配送サービスは私たちの生活に欠かせない存在となっています。なかでも30代は、仕事や家庭で多忙を極める世代であり、再配達に対する利便性や負担感の捉え方に特徴が表れやすい層です。こうしたニーズを的確に把握することは、サービス改善や効率化を図るうえで欠かせません。
そこで、物流倉庫マッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/logistics-warehouse-market-price/ ）』は、30代男女100名を対象に「再配達の依頼回数」「手間の感じ方」「サービス改善への要望」に関するアンケートを実施しました。
本調査によって、再配達をめぐる利用実態とともに、30代特有の課題意識や改善ニーズが明らかになりました。これらの結果は、物流・EC業界に携わる企業にとって、顧客満足度を高めるための重要な示唆となるはずです。
▼調査項目
調査1 ：過去3か月間における再配達依頼の回数
調査2 ：再配達依頼に対する負担感・手間の程度
調査3 ：配達サービスに求める改善点
まとめ：働き盛り世代における再配達ニーズの核心
調査結果1：過去3か月で再配達を依頼した回数は？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328808&id=bodyimage2】
最も多かったのは「0回」と回答した人で、全体の57.0％（57人）を占めています。半数以上が過去3か月間に一度も再配達を依頼していないことから、多くの人が在宅時に受け取るなど工夫している様子がうかがえます。
一方で「1回」が19.0％（19人）、「2～3回」が20.0％（20人）と続き、一定数は再配達を利用していることも明らかです。
「4～5回」や「10回以上」といった頻繁な依頼はそれぞれ2.0％（2人）にとどまり、比較的少数派であることが示されています。
調査結果2：再配達依頼の手間をどう感じますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328808&id=bodyimage3】
最も多かったのは「やや手間に感じる」と答えた人で、全体の38.0％（38人）を占めています。これに「非常に手間に感じる」25.0％（25人）を合わせると、6割以上が再配達依頼を負担に感じていることがわかります。
一方で「あまり手間ではない」12.0％（12人）や「全く手間ではない」10.0％（10人）といった肯定的な回答も2割程度あり、個々の感じ方には差があることも示されています。
また、「どちらともいえない」と答えた人も15.0％（15人）存在し、再配達依頼の手間に対して明確な意見を持たない層が一定数いる点も特徴的です。
調査結果3：改善してほしい再配達サービスはありますか？（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328808&id=bodyimage4】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、改善してほしい再配達サービスをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「配達時間帯の選択肢を増やしてほしい」で、全体の38.0％（38人）を占めています。再配達の手間を軽減するには、生活リズムに合わせて受け取れる柔軟な時間設定が求められていると考えられます。
次いで「置き配や宅配ボックスの利用をもっと簡単にしてほしい」が27.0％（27人）、「配達予定時刻の事前通知をもっと正確にしてほしい」が23.0％（23人）と続き、利便性や柔軟性を高める要望が多いことがわかります。
