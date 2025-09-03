セルフ会計か有人レジか？効率と安心で揺れる消費者の本音（ビジネスマッチングサイト『エミーオ』調べ）
https://emeao.jp/guide/post-51267/ 厳選された優良業者を紹介するビジネスマッチングサイトの「エミーオ（EMEAO!）」が60代の会計行動を調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328804&id=bodyimage1】
近年、有人レジに加えてセルフ会計やスマホ決済などの仕組みが急速に広がり、私たちの買い物スタイルは大きな転換期を迎えています。そんな中で、60代の消費者はどの会計方法を選び、効率性と安心感のどちらをより重視しているのでしょうか。
この動向を探るため、優良業者を厳選して紹介するビジネスマッチングサイト『エミーオ』（https://emeao.jp/guide/post-51267/ ）は、60代の男女100名を対象にアンケートを実施しました。「最も好む会計方法」「その理由」「新しい会計方式への受け入れ姿勢」という3つの視点から、60代消費者の会計行動と意識を浮き彫りにしています。
店舗やサービス提供者にとって、こうした世代の価値観を理解することは、新しい仕組みの導入や既存サービス改善を成功させるうえで欠かせない重要なヒントとなるでしょう。
▼調査概要
◆ 調査1 ：もっとも好む会計方法は？
◆ 調査2 ：好みの会計方法を選ぶ理由
◆ 調査3 ：新しい会計方式導入時の対応
◆ まとめ：60代消費者が求める「効率性」と「安心感」
調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328804&id=bodyimage2】
最も多かったのは「特にこだわらない」と答えた人で、全体の43.0％（43人）を占めています。こだわらない層が最も多いことから、多くの人にとっては会計方法そのものが重要ではなく、状況に応じて柔軟に対応している様子がうかがえます。
一方で「有人レジ会計」を選んだ人は32.0％（32人）で、店員とのやり取りや支払いの安心感を重視している層が一定数存在すると考えられます。
また、「セルフ会計」を選んだ人は25.0％（25人）で、スピーディーさや自分のペースで精算できる利便性を評価する人が支持していることがわかります。
調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328804&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「支払いが簡単・スムーズ」で、全体の56.1％（32人）を占めており、効率性を最優先にする傾向が強く表れています。
次いで「待ち時間が短い」が40.4％（23人）と多く、買い物の際にスピーディーな会計を求める声が目立ちました。
「スタッフとのやり取りがあって安心」は22.8％（13人）で、人との接点による安心感を重視する層も少なくありません。
また、「ポイント・クーポンが使いやすい」が21.1％（12人）、「会計の正確さ」が12.3％（7人）と続き、実用性や確実さを求める声も確認できます。
さらに、「現金で払い易い」7.0％（4人）や「スタッフとのやり取りが少なくて気楽」5.3％（3人）といった回答もあり、支払い方法や対人関係に配慮する層の存在が示されました。
一方で「操作が簡単」や「その他」と答えた人はそれぞれ1.8％（1人）と少数にとどまりましたが、こうした少数意見も含めて、多様な観点から会計方法が選ばれていることがうかがえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328804&id=bodyimage1】
近年、有人レジに加えてセルフ会計やスマホ決済などの仕組みが急速に広がり、私たちの買い物スタイルは大きな転換期を迎えています。そんな中で、60代の消費者はどの会計方法を選び、効率性と安心感のどちらをより重視しているのでしょうか。
この動向を探るため、優良業者を厳選して紹介するビジネスマッチングサイト『エミーオ』（https://emeao.jp/guide/post-51267/ ）は、60代の男女100名を対象にアンケートを実施しました。「最も好む会計方法」「その理由」「新しい会計方式への受け入れ姿勢」という3つの視点から、60代消費者の会計行動と意識を浮き彫りにしています。
店舗やサービス提供者にとって、こうした世代の価値観を理解することは、新しい仕組みの導入や既存サービス改善を成功させるうえで欠かせない重要なヒントとなるでしょう。
▼調査概要
◆ 調査1 ：もっとも好む会計方法は？
◆ 調査2 ：好みの会計方法を選ぶ理由
◆ 調査3 ：新しい会計方式導入時の対応
◆ まとめ：60代消費者が求める「効率性」と「安心感」
調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328804&id=bodyimage2】
最も多かったのは「特にこだわらない」と答えた人で、全体の43.0％（43人）を占めています。こだわらない層が最も多いことから、多くの人にとっては会計方法そのものが重要ではなく、状況に応じて柔軟に対応している様子がうかがえます。
一方で「有人レジ会計」を選んだ人は32.0％（32人）で、店員とのやり取りや支払いの安心感を重視している層が一定数存在すると考えられます。
また、「セルフ会計」を選んだ人は25.0％（25人）で、スピーディーさや自分のペースで精算できる利便性を評価する人が支持していることがわかります。
調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328804&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「支払いが簡単・スムーズ」で、全体の56.1％（32人）を占めており、効率性を最優先にする傾向が強く表れています。
次いで「待ち時間が短い」が40.4％（23人）と多く、買い物の際にスピーディーな会計を求める声が目立ちました。
「スタッフとのやり取りがあって安心」は22.8％（13人）で、人との接点による安心感を重視する層も少なくありません。
また、「ポイント・クーポンが使いやすい」が21.1％（12人）、「会計の正確さ」が12.3％（7人）と続き、実用性や確実さを求める声も確認できます。
さらに、「現金で払い易い」7.0％（4人）や「スタッフとのやり取りが少なくて気楽」5.3％（3人）といった回答もあり、支払い方法や対人関係に配慮する層の存在が示されました。
一方で「操作が簡単」や「その他」と答えた人はそれぞれ1.8％（1人）と少数にとどまりましたが、こうした少数意見も含めて、多様な観点から会計方法が選ばれていることがうかがえます。