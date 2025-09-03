こどもの個性ゆたかな「ミライ」への成長を栄養で応援！こどもの成長に「不足しがちな栄養素」をまとめてサポート

こども育てるえいよう「明治ミラフル ゼリー ヨーグルト風味」

「明治ミラフル ゼリー りんごヨーグルト風味」

9月8日新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、こどものカラダとアタマの個性ゆたかな成長を

栄養で応援する「明治ミラフル」ブランドから、「明治ミラフル ゼリー ヨーグルト風味」「明治ミラフル ゼリー りんごヨーグルト風味」を、2025年9月8日より全国で発売します。

こどものカラダとアタマの個性ゆたかな成長を応援する栄養をおいしく手軽に摂取できる「明治ミラフル」ブランドから「ゼリータイプ」が新登場。1袋※1で1日の不足分の2分の1※2の鉄・亜鉛・カルシウムと、不足しがちな※3ビタミンDを補えるこどもも喜ぶチアパックゼリーです。飲むだけでなく、凍らせてもおいしく食べることができます。補食やおやつの一品として手軽においしく召しあがっていただくことで、こどもの栄養不足の解消とより良い成長をサポートします。

本商品の発売を通じ、幼児期の成長・育児に関わる社会課題の解決に貢献してまいります。

ゼリーはこどもが大好きで喜ぶ形態！ 選べる楽しさ！パッケージ全5種

※2025年3月当社調べ（ｎ₌5,918）

■「明治ミラフル」について ～こどもの「ミライ」を「カラフル」に～

当社の調査により、幼児を持つ親御さんの半数以上がこどもの栄養不足を感じていることがわかって います※４。 また、幼児の半数以上は、幼児期の成長に重要な栄養素である鉄やカルシウムが不足している実態があります※5。離乳後も、食事だけでは充足することが難しい栄養素もあるため、幼児期に不足しがちな栄養素を積極的に補う必要があります。

こどもに十分な栄養を与えたいという親御さんの気持ちと、おいしいものを楽しく食べたい・飲みたいというお子さまの気持ちの両方に寄り添い、これからも商品を展開してまいります。

※1 1袋は製品100ｇとして計算しました。

※2 「日本人の食事摂取基準（2020年版）」の推奨量と「平成28年国民健康・栄養調査」の摂取量に基づき算出しました。

※3 「コーデックス会議（CX/NFSDU14/36/7）」によります。

※4 2020年6月、1～5 歳児を持つ親 2,420 人に行った調査で、53.8％が子どもの栄養不足を感じていました。

※5 「日本人の食事摂取基準（2020年版）」の推奨量と「平成28年国民健康・栄養調査」の摂取量に基づき算出しました。

「明治ミラフル ドリンク ヨーグルト味」 左から 「明治ミラフル 粉末飲料 ストロベリー風味」 （125ml×3 ） 「同 チョコレート風味」

希望小売価格：248円（税込） 「同 バニラミルク風味」（各75ｇ）

希望小売価格：各540円（税込）