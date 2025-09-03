TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2024年 パワーカップル・シングルの食と健康に関するニーズ探索調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2024年 パワーカップル・シングルの食と健康に関するニーズ探索調査』について、弊社リサーチャーの福井淑乃のインタビュー記事を2025年8月27日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328546&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回のテーマの「パワーカップル」について初めて聞きました。どういう人なのでしょうか。
福井：パワーカップルとは、2人とも高収入を得ている共働き夫婦を指します。特に、女性が仕事と家庭が両立できる環境にあり、出産・子育て期を含めたキャリア形成の機会が拡大していることが大きな要因かなとおもいます。パワーカップルの明確な定義はないのですが、・・・
◆シン富裕層ですね！ほかにどのような仮説があったのでしょうか。
福井：我々はHealth＆Foodチームなので、食と健康にフォーカスした調査をすることでお客さまに活用いただけるのではないかとおもいました。また、「健康と栄養に関する意識・実態調査https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220240502を毎年発刊しています。この人たちを・・・
◆比較はとても面白そうですね！どのようなファインディングスがありましたか。
福井：たくさんありました！例えば、運動・スポーツの実施率が高い、「免疫」対策ニーズが高い、健康食品にかける費用が3倍、サントリーウエルネスユーザーが多い、健康に関してプロの診断やケアを積極的に受けている、などの違いがありました。また、健康に対する意識・考え方についても、・・・
◆仮説が外れなくてよかったです。。その他はどうでしょうか。
福井：やはりクラスター分析でしょうか。価値観やライフスタイルの違いが顕著に出ていました。今回は7タイプとなりました。ネーミングは「大黒柱タイプ」、「専業主婦タイプ」、「独身タイプ」、「ファミリータイプ」、「バリキャリタイプ」、「公務員タイプ」、「経営者タイプ」です。
◆いつも通り気になるネーミングですね！お客さまからはどのような相談がありましたか。
福井：あるお客さまには、すでに定性調査を行っており、およそのイメージはできていたが、今回の定量調査で改めてデータとして可視化できた、という声をいただきました。さらに、ターゲットの深掘りのため、・・・
◆TPCのオープンな体質は私も大好きです！クラスター分析について詳しく聞きたいのですが。
福井：失礼しました。。特に、お客さまのリクエストが多かった 「バリキャリタイプ」について話しますね。まず、バリキャリタイプは、16.0％を占め、1位の公務員タイプに次いで多いクラスターです。特徴は、トレンドに敏感でハイセンスなビジネスパーソンです。男女問わず、・・・
◆そんなことまでわかるのですか？すごいリサーチ力ですね！そして、さらに詳細な分析があるのですか？それはぜひ見たいですね！
福井：お客さまにそうおもっていただけるとうれしいです（笑）レポートの魅力は十分に伝わったでしょうか。。
◆さらなるインサイト把握も可能なのでしょうか。
福井：もちろんです！理想のライフスタイルや、消費に関する意識・行動も把握できます。理想のライフスタイルは最終的なベネフィットとしても活用できるかなとおもいます。まず、「バリキャリタイプ」は、・・・
