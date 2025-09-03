本機構は、令和5年度において「なら産地学官連携プラットフォームリカレント教育タスクフォース」を構築し、主に経営者を対象としたリカレント教育事業を実施しています。今年度についても文科省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」の補助金を得て、「3D-Digitalものづくり実践講座-2025」を実施いたします。

本講座では、ものづくり現場でのデジタル化や多品種少量生産などの変革に対応するため、3Dプリンター・先端5軸加工を用いた3D造形とX線を用いた3D非破壊検査・解析技術を学修いたします。ものづくりの知識と技術の習得にご活用ください。

日 時：令和7年11月（日程調整中）～令和8年1月23日（金）

確定日程はHPにてお知らせいたします。

https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/recurrent/

受講形態：（座学）対面、オンライン

（デモンストレーション）対面

場 所：（対面）奈良国立大学機構法人本部棟1階奈良カレッジズ交流テラス

（デモンストレーション）未定

受講料：5,500円（税込）

受講対象者：企業経営者（事務ならびに技術管理職含む）、金融機関職員、自治体職員、中小企業支援団体職員

申 込：以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/ABU41HoybJEN8Puu6

詳細は以下Webページをご確認ください。

https://www.nara-ni.ac.jp/wp-content/uploads/2025/09/20250901_recurrent_3d.pdf