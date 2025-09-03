Amazonでベストセラーバッジを獲得した「Linon」から2つの新商品を同時発売！持ち運びにも便利な「リノン ロックオイル うるツヤセット」髪のうるおいをキープする「リノン モイストヘアミルク」
「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンに、赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」やボディメイクブランド「AMBiQUE(アンビーク)」などを展開する株式会社SOLIA（本社：東京都港区／代表取締役:西口征郎）は、アロベビーやアンビークに続く当社の主力製品である女性の気持ちに寄り添うヘアケアブランド「Linon（リノン）」から、数量限定で通常のリノンロックオイルボトルとミニボトルをセットにした新商品「リノン ロックオイル うるツヤセット」と新商品「リノン モイストヘアミルク」を8月29日（金）から全国のロフト、PLAZAで発売中です。
■新商品「リノン ロックオイル うるツヤセット」 税込1,980円
■持ち運びに便利で外出先や旅行に相性◎
人気商品「リノン ロックオイル」の通常サイズ100mlボトルと8mlのミニボトルをセットにしたリノン ロックオイル うるツヤセット。
ミニボトルはポーチに入るサイズのため嵩張らず持ち運びにも便利です。外出先で髪を整えたい時や旅行にもオススメ。デザインもかわいらしく持っているだけで気分を上げてくれるセットになっております。
（*γ-ドコサラクトン、セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク、ラノリン脂肪酸コレ ステリル、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、加水分解ケラチン（羊毛）[ヘアコンディショニング剤] ）
■アイロンの熱効果を高めてお好みのスタイルをロック＆キープ
アイロンの熱効果を高めるヒートアクティブ処方によって、カールやストレートのお好みのスタイルをロックし、1日中キープします。髪を固めずにロック＆キープできるため、ゴワつかずしなやかな髪に整えます
■ダメージを補修するヒートケア成分配合
5種の(*)ヒートケア成分が髪の内側と外側から熱ダメージを補修します。ダメージ部分に吸着・補修することでキューティクルをケアし、指通り良く髪にハリ・コシ・ツヤを与えます。
■新商品「リノン モイストヘアミルク」 税込1,980円
■髪の内部からダメージを補修、うるおいをロック＆キープ
髪の内部にうるおいを与え、水分を逃さずロックするアクアケラチンと、髪にハリとツヤを与え、長時間うるおいをキープするアクアコラーゲンを配合。それにより髪のうるおいをしっかりロックし、1日中キープできる商品となっております。
■熱ダメージから守る「速乾&ヒートケア成分」配合
(*)速乾＆ヒートケア成分を配合しているため、毎日のドライヤーやアイロンの熱から髪を守ります。さらにうねりやパサつき、広がりを持続的にケアし、毛先までしなやかな髪をキープすることができます。
（*速乾成分-ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン-3種のオーガニックオイル（アルガンオイル、ホホバ油、ハイブリッドサンフラワー油））
■3種のオーガニックオイル配合
アルガンオイル・ホホバ油・ハイブリッドサンフラワー油の3種のオーガニックオイルを配合。
みずみずしい感触で髪のうるおいをキープし、紫外線や熱ダメージ、乾燥から髪を守り、まとまりのある艶やかな髪へ整えます。内側からツヤを引き出し、まとまりやすい髪質をキープしたい方におすすめです◎
■「Linon（リノン）」とは
■ブランドコンセプト
「Lino」はハワイ語で「輝く」「光る」「まぶしい」「奇跡」といった意味を持つ言葉です。優しくキラキラと素敵なことが起こるイメージを想起させ、“「かわいい」を仕込み、気持ちきらめく” をブランドのコンセプトとしています。
・本当は素の自分に自信がない、でも盛り過ぎも嫌だ
・がんばってる感が出ないで、ちょうどかわいくいたい
・気付いてもらえると、自信が持てる という女性の気持ちに寄り添うヘアケアブランドです。
■３つのこだわり
◎ロック＆キープ ヒートアクティブ処方でお好みのスタイルをロック
アイロンの熱効果を高めるヒートアクティブ処方でお好みのスタイルをロックし、スタイリング直後の質感をそのままに長時間キープ。天候にも左右されにくい思い通りのスタイリングを維持。
◎5種のヒートケア成分でダメージを補修
5種のヒートケア成分とダメージ補修成分が熱を味方にダメージを美しく補修・保湿します。うねり、からまり、キューティクルを持続的にケアして美しさとうるおいをアップデート。
◎まとまりのある艶やかな髪へ
アルガンオイルやホホバ油、シア脂など3種のオーガニックオイルがツヤをプラス。ホワイトフローラルの香りが髪を包み込み、毎日のスタイリング時間を華やかに彩る。
■商品概要（Linon ロックオイル）
◎香り…ホワイトフローラル ◎用途…スタイリング剤 ◎特徴…しっとりうるツヤとふんわりさらツヤの2種類
◎サイズ（容量）…100ml ◎使用量目安…ロングヘア（3～5プッシュ）／ボブヘア（2～4プッシュ）
◎価格…1本1,980円（税込）◎販売チャネル…Amazonやバラエティーショップなど
■新商品購入先
全国のロフト、PLAZAで販売
※一部取り扱いがない店舗もあります
■SOLIAとは
「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンとし、「2035年までに、日本を代表する消費財ベンチャー企業となる」ことをミッションとしている会社です。赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」から事業をスタートし、ボディメイクブランド「AMBiQUE(アンビーク)」、ヘアケアブランド「Linon（リノン）」など複数のブランドを展開しています。
アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして、全ラインナップ99%以上天然由来成分で商品を展開。販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーに支持を得ています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。
■会社概要
会社名：株式会社SOLIA
所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館10階
設立：2013年4月
代表取締役：西口 征郎
事業内容：ベビー・女性向けの国産オーガニックスキンケア・ヘアケア、健康食品の企画・販売