100studioが「藤本タツキ17-26」にて「人魚ラプソディ」「予言のナユタ」のアニメーション制作を担当！2025年11月8日（土）よりPrime Videoで世界独占配信

デジタルアニメーションスタジオ「100studio」（運営：株式会社HIKE）は、「ファイアパンチ」、「チェンソーマン」、「ルックバック」を生んだ鬼才・藤本タツキ氏が17歳から26歳までに描いた短編8作品を一挙アニメ化する「藤本タツキ17-26」において、2作品（「人魚ラプソディ」、「予言のナユタ」）のアニメーション制作を担当します。「藤本タツキ17-26」は2025年11月8日（土）よりPrime Videoで世界独占配信されます。

本日、アニメ化の発表に伴い、キービジュアルと本PVも公開。「原点が、動き出す」というキャッチコピーのとおり、キービジュアルには各作品の多彩な世界観が1枚に凝縮され、予告編では、「チェンソーマン」、「ルックバック」の原型ともいわれる「予言のナユタ」や「妹の姉」など、純粋で、凶暴で、無邪気で、刺激的な藤本タツキ氏の原点となった作品群が鮮烈に描き出されています。引き続き、「藤本タツキ17-26」の続報にご期待ください。

キービジュアル

本PV

「チェンソーマン」、「ルックバック」原作の藤本タツキが描いた短編8作品が一挙アニメ化決定!!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xDsN2cmAlhQ ]

藤本タツキ氏が17歳から26歳の間に描いた読み切り作品を収録した短編集「藤本タツキ短編集17-21」、「藤本タツキ短編集 22-26」。この2冊に収められた全8作品のアニメ化が決定いたしました。

アニメ化されるのは、人類が滅亡した世界で生き残った2人の絆を描く「庭には二羽ニワトリがいた。」をはじめ、思春期の衝動がさく裂する「佐々木くんが銃弾止めた」、恋心が宇宙規模で暴走するSFラブコメ「恋は盲目」、ネジの外れた殺し屋少女の暴走愛「シカク」、海中のピアノが奏でる少年と人魚の恋「人魚ラプソディ」、ジェンダーの枠を超えて“自分らしさ”を見つける「目が覚めたら女の子になっていた病」、過酷な宿命を背負った兄妹の再生の物語「予言のナユタ」、絵に懸ける姉妹の嫉妬や葛藤、そして成長を描く「妹の姉」の8作品。100studioは「人魚ラプソディ」、「予言のナユタ」のアニメーション制作を担当します。

◆あらすじ

「チェンソーマン」、「ルックバック」を生んだ藤本タツキが17歳から26歳までに描いた短編8作品が、6つのスタジオと7名の監督により待望のアニメ化。漫画賞初投稿作「庭には二羽ニワトリがいた。」から、「予言のナユタ」、「妹の姉」まで、思春期の恋、暴走、狂気、絆を描いた多彩な物語が、今鮮やかに映像となって動き出す。

◆ＳＴＡＦＦ・ＣＡＳＴ

『庭には二羽ニワトリがいた。』

監督・脚本：長屋誠志郎 キャラクターデザイン：もああん 制作：ZEXCS

キャスト：小野賢章、桜井しおん、浦和希、斉藤貴美子、岩田光央

『佐々木くんが銃弾止めた』

監督：木村延景 脚本：内海照子 キャラクターデザイン：小園菜穂 制作：ラパントラック

キャスト：熊谷俊輝、安済知佳、岡野陽一

『恋は盲目』

監督：武内宣之 脚本：内海照子 キャラクターデザイン：もり ともこ 制作：ラパントラック

キャスト：堀江 瞬、若山詩音、森川智之、山本高広、諏訪部順一、能登麻美子

『シカク』

監督・脚本：安藤尚也 キャラクターデザイン：MYOUN 制作：GRAPH77

キャスト：花澤香菜、杉田智和

『人魚ラプソディ』

監督：渡邉徹明 脚本：小林達夫 キャラクターデザイン：島崎望 制作：100studio

キャスト：菊田千瑛、幸村恵理

『目が覚めたら女の子になっていた病』

監督・脚本：寺澤和晃 キャラクターデザイン：徳岡紘平 制作：スタジオカフカ

キャスト：榊原優希、河瀬栞希、山下誠一郎

『予言のナユタ』

監督・脚本：渡邉徹明 キャラクターデザイン：東島久志 制作：100studio

キャスト：咲々木瞳、松岡洋平

『妹の姉』

監督：本間修 脚本：米内山陽子 キャラクターデザイン：佐川 遥 制作：P.A.WORKS

キャスト：中島瑠奈、中井友望、今井朋彦

原作：藤本タツキ 『藤本タツキ短編集 17-21』『藤本タツキ短編集 22-26』（集英社ジャンプコミックス刊）

制作統括：FLAGSHIP LINE 製作：「藤本タツキ 17-26」製作委員会

公式サイト：https://fujimototatsuki17-26.com

公式Ｘ：@17_26anime_PR

(C)藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17ｰ26」製作委員会

2025年11月8日（土）Prime Videoで世界独占配信

【各作品STORY】

『庭には二羽ニワトリがいた。』

宇宙人との戦争に敗れ、人類は滅びた--とされている地球。そこで暮らす宇宙人の学生・陽平は、学校で二羽のニワトリを世話していた。だが、そのニワトリには秘密があった。

『佐々木くんが銃弾止めた』

春休みの補修、担任の川口先生に会いたい一心で参加した学生・佐々木。そこに突然の銃声が響く。教室に現れたのは、かつて川口先生に振られた男だった--。

『恋は盲目』

高校卒業の前日、生徒会長の伊吹は、想いを寄せるユリを下校に誘う。長年秘めてきた恋心を彼女に伝えようとするが、様々な障害が現れては、伊吹たちの下校を阻む！

『シカク』

殺し屋としてその名を馳せている少女・シカク。吸血鬼・ユゲルは、3500年にも及ぶ不死の生活に退屈し、シカクに自分を殺すよう依頼する。

『人魚ラプソディ』

海辺の町に暮らす少年・トシヒデの宝物は、海の底に捨てられている人魚のピアノ。ある日、いつも通りピアノを演奏していたトシヒデは、隠れて聴いていた人魚の少女・シジュと出会う。

『目が覚めたら女の子になっていた病』

ある日、目が覚めたら女の子になっていた少年・トシヒデ。クラスの男子たちの嫌がらせの標的にされてしまったトシヒデを助けたのは、恋人・リエの兄・アキラで…。

『予言のナユタ』

ケンジの妹・ナユタは「世界を滅ぼす」と予言された悪魔の子として、周囲の人々から忌み嫌われていた。ある日ついに、ナユタが大事件を起こしてしまう…。

『妹の姉』

ある朝、光子が美術学校に登校すると、玄関に自分の裸の絵が飾られていた！それは光子の妹・杏子が描いた作品で、1年間も学校に飾られることに。屈辱を晴らしたい光子は…。

原作：藤本タツキ『藤本タツキ短編集 17-21』『藤本タツキ短編集 22‐26』（集英社ジャンプコミックス刊）

＊好評発売中

＊好評発売中

制作統括：FLAGSHIP LINE 製作：「藤本タツキ 17-26」製作委員会

公式サイト：https://fujimototatsuki17-26.com

公式Ｘ：＠17_26anime_PR

(C)藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会

100studioについて

「アニメーションを通じて人の心を豊かにする」ことを目指し、「クリエイターを支えるスタジオ」として2021年5月に発足。TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画と制作を行っている。2024年6月公開の劇場オリジナルアニメーション『数分間のエールを』、同7月放送のTVアニメ『この世界は不完全すぎる』、2025年4月より放送中のTVアニメ『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』、TVアニメ化が決定した『BLACK TORCH』のアニメーション制作を担当。

事業内容：TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画・制作

スタジオ代表：堀口 広太郎

拠点：100studio Tokyo（西荻窪）、100studio Osaka（大阪）、100studio Taipei（台北）、100studio Seoul（ソウル）

公式サイト：https://100studio.jp/

株式会社HIKEについて

アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。

株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

代表者：代表取締役 三上 政高

公式サイト：https://hike.inc/

