リカーマウンテンSHIBUYA313は、テネシーウイスキーを代表するブランド『ジャックダニエル』のディスプレイプロモーションを実施いたします

株式会社リカーマウンテン


全国に196店舗 酒専門小売りチェーンを展開する、株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、東京都渋谷区の旗艦店「リカーマウンテンSHIBUYA313」において、2025年9月1日(月)から９月30日(火)の期間、『ジャックダニエル』をメインとしたディスプレイプロモーションを実施いたします。



【主なプロモーション内容】


1. テイスティングイベント


店内にて「ジャックダニエル ブラック」「ジャックダニエル マクラーレンボトル2025」を無料でご試飲いただけます。



2. 購入者特典




「ジャックダニエル各種」を1本以上ご購入のお客様に、ジャックダニエル オリジナルノベルティ(キーホルダー、バンダナなど)をプレゼントさせて頂きます。



3. SNS キャンペーン


期間中、SHIBUYA313のインスタグラムかXをフォローし、#shibuya313 をつけて投稿していただいたお客様に、ジャックダニエルオリジナルステッカー1セットをもれなく進呈いたします。


※無くなり次第終了。店頭にて投稿を確認させて頂いた方に限ります。



【実施店舗】


リカーマウンテンSHIBUYA313


所在地 ：東京都渋谷区宇田川町31-3 第3田中ビル1F


営業時間：11:00～翌2:00(日・祝日は11:00～23:00)


※悪天候や諸事情により、営業時刻が予告なく変更になる場合があります。



【会社概要】


会社名：株式会社リカーマウンテン


代表者：代表取締役 伊藤 啓


所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ


TEL ：075-213-8200


URL ：https://www.likaman.co.jp/



【本件に関するお問合わせ先】


会社名：株式会社リカーマウンテン


担当者：今井 祥午


所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ


TEL ：075-251-2555


E-Mail：imai@likaman.co.jp