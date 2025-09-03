リカーマウンテンSHIBUYA313は、テネシーウイスキーを代表するブランド『ジャックダニエル』のディスプレイプロモーションを実施いたします

株式会社リカーマウンテン

全国に196店舗 酒専門小売りチェーンを展開する、株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、東京都渋谷区の旗艦店「リカーマウンテンSHIBUYA313」において、2025年9月1日(月)から９月30日(火)の期間、『ジャックダニエル』をメインとしたディスプレイプロモーションを実施いたします。

【主なプロモーション内容】

1. テイスティングイベント

店内にて「ジャックダニエル ブラック」「ジャックダニエル マクラーレンボトル2025」を無料でご試飲いただけます。

2. 購入者特典

「ジャックダニエル各種」を1本以上ご購入のお客様に、ジャックダニエル オリジナルノベルティ(キーホルダー、バンダナなど)をプレゼントさせて頂きます。

3. SNS キャンペーン

期間中、SHIBUYA313のインスタグラムかXをフォローし、#shibuya313 をつけて投稿していただいたお客様に、ジャックダニエルオリジナルステッカー1セットをもれなく進呈いたします。

※無くなり次第終了。店頭にて投稿を確認させて頂いた方に限ります。

【実施店舗】

リカーマウンテンSHIBUYA313

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町31-3 第3田中ビル1F

営業時間：11:00～翌2:00(日・祝日は11:00～23:00)

※悪天候や諸事情により、営業時刻が予告なく変更になる場合があります。

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ

TEL ：075-213-8200

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ

TEL ：075-251-2555

E-Mail：imai@likaman.co.jp