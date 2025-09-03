JSecurity・GENDA Capital・ZVC・JIRAN JAPAN、「mahocast」運営会社STONE.Bへ出資

株式会社STONE.B

東京／ソウル｜2025年8月27日 - 株式会社STONE.B（以下、STONE.B）は、自社が運営するアーティスト向けワンストッププラットフォーム 「mahocast」 に関して、株式会社JSecurity、株式会社GENDA Capital、Z Venture Capital株式会社（ZVC）、株式会社JIRAN JAPANから出資を受けたことを発表いたしました。（投資金額・持分比率は非公開）

STONE.Bは、アーティストのイベント企画・制作・運営からチケット・グッズ販売、ファンクラブ運営までを単一プラットフォームで提供する事業を展開しており、今回の出資を機に日韓両国のアーティスト活動を双方向に支援するグローバルハブプラットフォームとしてさらなる成長を目指します。

投資各社は「K-POPはグローバルな人気とともに市場規模が拡大する有望な分野だが、日本国内のスタートアップが有意義な参入アングルを設計することは難しかった」とした上で、「STONE.Bは企画段階からの提案が可能であり、チケット・グッズ・ファンクラブまでアーティスト活動の全過程を一括で提供できる稀有な事業者」と評価しました。

さらに「K-POPに加えて、日本のアーティストが韓国および海外市場へ進出するニーズも高まっている」と述べ、「STONE.Bは両国のIPをつなぐ専門商社型のポジションを確立していく」と期待を寄せました。加えて「K-POP・J-POPのグローバル人気を踏まえれば、韓国やアジア各国を舞台にした日本アーティストの海外進出支援や、グローバルツアーの開催による拡大も可能である」とし、「コンソーシアムとして全面的な支援を続けていく」と強調しました。

また、今回の出資に伴い、JSecurityは「mahocast」チケットサービスのセキュリティ強化を担い、安全で信頼性の高いチケッティング環境を実現してまいります。さらに、JIRANグループは韓国ネットワークをはじめとするビジネスサポートを提供し、日韓両市場におけるSTONE.Bの事業拡大を後押しします。

STONE.Bは今後、日本国内で開催される公演の海外マーケティングを積極的に強化し、単なるチケット販売を超えてグローバルファンをつなぐプレイガイド（Play Guide）としての役割を担ってまいります。これにより、日本公演が国内市場にとどまらず、韓国をはじめアジアおよびグローバルのファンへ同時にリーチできる体制を整え、アーティスト・ファン・投資家の三者がWin-Winとなる仕組みを確立していく方針です。



あわせて今回の出資を契機に、投資各社との協業モデルも段階的に検討してまいります。これにより、投資家ネットワークとSTONE.Bの運営ノウハウを結合し、IPビジネスにおける新たな機会を創出、グローバル市場での事業基盤をさらに強化していく計画です。

会社概要

● 会社名: 株式会社STONE.B／mahocast

● 事業内容: アーティスト公演の企画・制作・運営、チケット／グッズ販売、ファンクラブ運営などワンストップサービス

● 問い合わせ：info@mahocast.com

共同代表（左：Kim Woojae ／右：Cho Younnsang）

mahocast (マホキャスト)

https://linktr.ee/maho_cast?utm_source=linktree_profile_share