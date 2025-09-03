【マスヤ】YOASOBIとおにぎりせんべいがコラボ！YOASOBI三重公演記念 限定コラボ商品の販売が決定！
IXホールディングス株式会社（本社：三重県伊勢市）のグループ会社、株式会社マスヤ（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：森 紀之）は、アーティスト・YOASOBIの国内ホールツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」三重公演の開催を記念して、「YOASOBI×マスヤ コラボメッシュトート」を当日の会場販売、当社の通販サイトにて販売いたします。
今回のホールツアーは「地方のファンの皆さまとの絆を深めること」をコンセプトのひとつに掲げており、当社が展開する「おにぎりせんべい」も「ご家族やご友人の皆さま同士の笑顔を繋ぐ」という想いを込めていることから、YOASOBIのお二人の想いに深く共感し、この度のコラボレーションが実現いたしました。
メッシュトートの表面には、「旅する本屋さん YOASOBI号」のイラストをデザインし、定番のおにぎりせんべいをはじめとする全5種類の商品を詰め合わせました。商品は小袋形態のものを中心に選定しており、ライブ会場での軽食として、またお友達やご家族でシェアしてお楽しみいただけます。
YOASOBIの楽曲とともに、皆さまに楽しいひとときをお過ごしいただけるような商品をご用意いたしました。両者の想いを込めたオリジナリティ溢れる商品を通じて、記念すべき三重ツアーを盛り上げてまいります。
【商品概要】
メッシュトートのカラーはグレーとブラックの2色展開となります。
■商品名：YOASOBI×マスヤ コラボメッシュトート
■サイズ：本体…幅330mm／高さ250mm／マチ90mm 持手…25×350mm
■価格：税込2,000円
■詰め合わせ内容：
・2枚入おにぎりせんべいしょうゆ×５
・2枚入おにぎりせんべい銀しゃり×５
・ミニおにぎり×５
・57gピケエイト×1
・40gおにぎりせんべい和風カレー×1
※商品の詳細はマスヤHP（https://www.masuya.co.jp/）をご確認ください
【ご購入について】
●当日の会場販売
日程：令和７年9月9日(火)・9月11日(木)・9月12日(金)
場所：三重県文化会館 大ホール
●通販サイト
期間限定で通販サイトでのご注文を受け付けております。
受注期間：令和7年9月3日(水)～9月12日(金)23:59
発送時期：令和7年9月24日(水)より順次発送
・おにぎり倶楽部 https://onigiri-club.jp/product/68233
・楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/onigiri-club-masuya/compass1756351932/
※数量限定商品のため、無くなり次第販売終了となります
※通販サイトのご利用には会員登録が必要となります
＜旅する本屋さんYOASOBI号とは？＞
楽曲の原作小説をはじめ、Ayaseとikuraがセレクトした書籍などの関連作品を販売する移動式の本屋さんです。
＜「おにぎりせんべい」とは？＞
ふっくらサクサクのお米の生地にうまみにこだわったしょうゆタレで味付けし、香り高い焼き海苔をふりかけた三角のソフトな食感のおせんべいです（1969年発売）。
もう１つの定番商品は2012年発売の「おにぎりせんべい銀しゃり」。おせんべいの表面に大きさの異なる「つぶ塩」を付けて、お米の旨味をより一層引き立てました。【製法特許取得】シンプルで深い味わいをお楽しみいただけます。
株式会社マスヤ
■所在地：〒519-0594 三重県伊勢市小俣町相合1306
■URL：https://www.masuya.co.jp/
■電話番号：0596-22-0303
IXホールディングス株式会社
■所在地：〒519-0502 三重県伊勢市小俣町相合1306
■URL：https://ix-holdings.jp/
■電話番号：0596-22-0297