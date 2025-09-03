昭和100年メモリアル企画 日本コロムビアの名曲50曲内蔵の蓄音器型プリセットプレイヤー 「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」 2025年9月3日(水)より全国発売決定
日本コロムビア株式会社は、昭和の名曲50曲をプリセットした、蓄音器型でラッパからのレトロサウンドが楽しめるプレイヤー「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」を9月3日（水）より全国発売する。
この商品は2024年2月に通信販売限定にて発売したところ、大変好評で、各方面から通信販売以外での販売のご要望があり、この度、昭和100年の節目となる今年の記念商品として全国発売する運びとなった。
収録されている楽曲は戦前戦後の不滅の名曲50曲を、本人歌唱で当時の音に限りなく近い音で収録しており、笠置シヅ子、淡谷のり子、藤山一郎、伊藤久男、美空ひばり等々、歌謡史に残る名曲の数々を楽しむことができる。また、見やすいB5サイズの歌詞集も付属しており、名曲を聴きながら歌詞を追いかけることもできる。さらに外部入力機能として3.5ｍｍミニピンプラグの入力端子（別売）を用いれば、お手持ちの再生機器と接続して、ラッパから奏でる様々な音楽をレトロサウンドで楽しむこともできる。
また一般的に販売されているBluetooth受信機（別売）と接続すれば、スマートフォンの中のミュージックライブラリーにあるお好きな音楽を、蓄音器のラッパからのあたたかい音で楽しむことができる。
操作性もシンプルなものになっており、シニア層でも分かりやすい日本語表記となっている。
昭和100年に思いを馳せながら、昭和レトロなインテリアや、ローファイ・スピーカーとして、また、敬老の日のギフトにも最適な「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」を、是非この機会にお楽しみください。商品は9月3日（水）より全国主要CDショップ、家電量販店、弊社オンラインショッピングサイトやネットショップ等にて購入可能。
【オフィシャルページ】 https://columbia.jp/artist-info/nipponophonegoods/discography/CEG-117.html
【コロムビアミュージックショップ】 https://shop.columbia.jp/shop/pages/retoro_phon.aspx
「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」
■商品仕様■
型名 CEG-117
消費電力 ４Ｗ
実用最大出力 ３Ｗ
内蔵音源収録数 ５０曲
入力端子 φ３．５mmミニ端子（音声）
外形寸法 奥行き（突起部含む）：２０５ｍｍ
横幅 １４５ｍｍ
高さ（ラッパ含む） ３２４ｍｍ
重さ（約） １Ｋｇ
■ＡＣアダプター仕様■
入力 １００-２４０Ｖ ～５０／６０Ｈｚ ０．３Ａ
出力 ５．０Ｖ １．０Ａ （直流）
■材質■
本体 ＭＤＦ板 ＡＢＳ樹脂 他
ラッパ 銅・亜鉛合金
■付属品■
□ラッパ
□ＡＣアダプター
□別冊歌詩集
□取扱説明書兼保証書
■販売価格■
27,500円（税込）
製造元：昭和有機株式会社
発売元：日本コロムビア株式会社
■内蔵音源一覧（収録曲 全50曲 全曲モノラル 約167分）■
曲目 / 歌手
1 東京ブギウギ / 笠置シヅ子
2 別れのブルース / 淡谷のり子
3 ラッパと娘 / 笠置シヅ子
4 恋のステップ / 笠置シヅ子
5 センチメンタル・ダイナ / 笠置シヅ子
6 雨のブルース / 淡谷のり子
7 アイレ可愛や / 笠置シヅ子
8 ヘイヘイブギー / 笠置シヅ子
9 買物ブギー / 笠置シヅ子
10 ジャングル・ブギー / 笠置シヅ子
11 ホームラン・ブギ / 笠置シヅ子
12 青い山脈 / 藤山一郎、奈良光枝
13 リンゴの唄 / 並木路子、霧島 昇
14 港町十三番地 / 美空ひばり
15 湯の町エレジー / 近江俊郎
16 あこがれの郵便馬車 / 岡本敦郎
17 あざみの歌 / 伊藤久男
18 山小舎の灯 / 近江俊郎
19 高原列車は行く / 岡本敦郎
20 水色のワルツ / 二葉あき子
21 長崎の鐘 / 藤山一郎
22 君の名は / 織井茂子
23 白い花の咲く頃 / 岡本敦郎
24 懐しのブルース / 高峰三枝子
25 三百六十五夜 / 霧島 昇、松原 操
26 悲しき口笛 / 美空ひばり
27 夜のプラットホーム / 二葉あき子
28 イヨマンテの夜 / 伊藤久男
29 悲しき竹笛 / 奈良光枝、近江俊郎
30 赤い靴のタンゴ / 奈良光枝
31 旅の夜風 / 霧島 昇、ミス・コロムビア
32 誰か故郷を想わざる / 霧島 昇
33 名月赤城山（ｾﾙﾌｶﾊ゛ｰ） / 東海林太郎
34 支那の夜 / 渡辺はま子
35 東京ラプソディ（ｾﾙﾌｶﾊ゛ｰ） / 藤山一郎
36 湖畔の宿 / 高峰三枝子
37 南から南から / 三原純子
38 一杯のコーヒーから / 霧島 昇、ミス・コロムビア
39 青い背広で（ｾﾙﾌｶﾊ゛ｰ） / 藤山一郎
40 小雨の丘 / 小夜福子
41 船頭可愛いや / 音丸
42 酒は涙か溜息か / 藤山一郎
43 影を慕いて / 藤山一郎
44 サーカスの唄 / 松平 晃
45 赤城の子守唄（ｾﾙﾌｶﾊ゛ｰ） / 東海林太郎
46 丘を越えて / 藤山一郎
47 急げ幌馬車 / 松平 晃
48 宵待草 / 高峰三枝子
49 恋はやさし野辺の花よ / 田谷力三
50 蘇州夜曲 / 霧島 昇、渡辺はま子