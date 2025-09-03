ファミリーマート限定メイクアップブランド「hana by hince」初の限定カラーアイテムが9月12日（金）より登場　秋のスイーツをモチーフにした“マロングラッセ”コレクション

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「hince」と共同開発したファミリーマート限定メイクアップブランド「hana by hince」の「ウォーターグラスティント」の限定カラー2種類を2025年9月12日（金）から一部店舗を除く全国のファミリーマート約14,400店にて順次発売いたします。

■手軽にトレンドメイクが叶う「hana by hince」から秋の限定カラーが登場！

「hana by hince」は、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さでお試しいただけるよう、手に取りやすい低価格帯・持ち運びやすいミニサイズで展開しています。ベースメイクからポイントメイクまで、毎日のメイクアップが楽しくなるラインナップを揃えました。

発売以降、多くのお客さまからご好評をいただいており、メイク化粧品の売上は昨年比1.5倍以上を記録し、特に10 代・20代のお客さまのメイク化粧品客層構成比は昨年対比で1.6倍以上を記録するなど、大変好調に推移しております。

このたび、ブランドのシグネチャーアイテムである「ウォーターグラスティント」から、季節に合わせた初の限定カラーを発売いたします。“マロングラッセ”コレクションと題し、秋の定番スイーツである「モンブラン」と「マロングラッセ」からインスパイアされたカラー展開です。それぞれでお使いいただいても、重ね付けしても異なるニュアンスを楽しめます。旬の味覚をモチーフにした遊び心のあるカラーで、秋のメイクアップに彩りと楽しさをご提案します。

【商品詳細】

【商品名】ウォーターグラスティント 05モンブランミルク

【価格】900円（税込990円）

【発売日】2025年9月12日（金）

【発売地域】全国

【内容】柔らかい栗の実をたっぷり包み込んだまろやかなモンブランクリームのように、ほのかにピンクを感じる温かみのあるヌーディーなブラウンベージュです。

【商品名】ウォーターグラスティント 06マロングラッセ

【価格】900円（税込990円）

【発売日】2025年9月12日（金）

【発売地域】全国

【内容】艶やかなマロングラッセのように、深みと透明感を両立したシックなボルドーブラウンです。

※画像はイメージです。

※地域により商品の発売日が異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。