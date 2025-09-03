【W大阪】W大阪×ハリー・ウィンストン5度目のコラボレーション「Harry Winston’s New York アフタヌーンティー」を開催

マリオット・インターナショナル

ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪（所在地：大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人：ピーター・ルーカス）は、世界最高峰のハイジュエラー「HARRY WINSTON（ハリー・ウィンストン）」との記念すべき5度目のコラボレーション、「”Harry Winston’s New York” アフタヌーンティー」を、ホテル1階「MIXup（ミックスアップ）」にて2025年10月1日（水）から11月30日（日）の期間限定で開催いたします。

「ニューヨーク」をテーマにした贅沢なコラボレーションアフタヌーンティー

1932年、アメリカ・ニューヨークで創業した最高級ジュエリーブランド「ハリー・ウィンストン」。「キング・オブ・ダイヤモンド」と称され、ハリウッドセレブリティや王室に愛されてきたその輝きは、ウエディングやレッドカーペット等、人生の特別な瞬間も彩り続けてきました。

今年で5度目を迎えるハリー・ウィンストンとのコラボレーションアフタヌーンティー。テーマは昨年に続き、両ブランドの誕生の地である「ニューヨーク」です。今回は「MIXup」の店内を、ニューヨークのカルチャーシーンを描いたイラストで彩り、さらにハリー・ウィンストンの色鮮やかなジュエリーのビジュアルがラグジュアリーな煌めきを添えます。

ニューヨークのバーを思わせる、マスカットが添えられたウェルカムモクテル「Martini（マティーニ）」から始まる今回のアフタヌーンティー。青リンゴのフォルムが愛らしい「New York Mini Apple（ニューヨークミニアップル）」は、リンゴのフレッシュさを残したコンポートで爽やかな味わいに、「Fifth Avenue Arch（フィフスアベニューアーチ）」は、濃厚なチョコレートの芳醇な香りが広がる贅沢なひと品。セイヴォリーには、オニオンやセロリなどの香味野菜を効かせたアメリカ発祥の「American Crab Cake（アメリカンクラブケーキ）」をはじめ、ニューヨークのシアターをイメージしたポップコーンや、トリュフ香るポテトチップスを添えた遊び心あふれるメニューをご用意。

ジャズやブロードウェイなどのナイトシーンを自由に謳歌するニューヨーカーの息遣いが感じられる空間で、洗練されたオリジナルアフタヌーンティーメニューをご堪能ください。

メニュー内容

＜ウェルカムドリンク＞

Martini / マティーニ（アルコール又はノンアルコール）

＜スイーツ＞

New York Mini Apple / チーズムース 青林檎

Fifth Avenue Arch / カシスチョコレートタルト

Central Park / ピスタチオ オレンジ アーモンドケーキ

Vanila Macaron / バニラマカロン

Lemon Hazelnut Praline / レモンヘーゼルナッツプラリネ

New York Cheese Cake / ニューヨークチーズケーキ

Pretzer and Gruyere Popover / プレッツェル＆ポップオーバー

＜セイヴォリー＞

American Crab Cake / アメリカンクラブケーキ

Avocado Tuna Tartar Artichoke Tart / アボカド マグロ タルタル アーティチョークタルト

Mini Hot Dog with Marinated Red Cabbage / ミニホットドッグ 赤キャベツのマリネ

Truffle Potato Chips, Popcorn, Mix Nuts / トリュフポテトチップス、ポップコーン、ミックスナッツ

Harry Winston's New York アフタヌーンティー

※アフタヌーンティーはお席120分制となります。

※要予約

※写真はすべてイメージです。

■ 「Harry Winston’s ニューヨーク アフタヌーンティー」 概要

期 間 2025年10月1日（水）～11月30日（日）

時 間 11:30- / 14:00- / 16:30- / 19:00-

場 所 MIXup（1階）

料 金 お1人様 7,000円（サービス料 15%・消費税込）※要予約

予 約

電話： 06-6484-5812（レストラン予約）

E-mail： w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

WEBサイト： https://mixup.wosaka.com

ニューヨーク・コレクション『グラフィティ』をイメージしたパフェ・テイクアウトケーキも登場

加えて、今回はハリー・ウィンストンのハイジュエリー・コレクション、ニューヨーク・コレクションより『GRAFFITI（グラフィティ）』のジュエリーをイメージした、オリジナルのパフェも店内にてお楽しみいただけます。また、初の試みとして、同コレクションに着想を得たテイクアウトケーキを2種類ご用意。ドリンクと共にご提供いたします。

■ パフェ・テイクアウトケーキ 概要

・GRAFFITI PEAR PARFAIT (グラフィティ・ペアー・パフェ)

Pear Compote, Lychee Ganache Monte, Fromage Blanc Sorbet

（洋梨コンポート、ライチガナッシュモンテ、フロマージュブランソルベ）

お1人様 3,500円 （サービス料 15%・消費税込）※要予約

・Harry Winston’s ニューヨーク アフタヌーンティー＆GRAFFITI PEAR PARFAIT

お1人様 10,000円 （サービス料 15%・消費税込）※要予約

・テイクアウトケーキ

Graffiti Praline Cake （グラフィティ プラリネケーキ）

Graffiti New York Cheesecake （グラフィティ ニューヨークチーズケーキ）

各 1,200円（税込）

GRAFFITI PEAR PARFAIT（左）Graffiti New York Cheesecake （右）Graffiti Praline Cake

※テイクアウトケーキは、同一商品を3個以上ご購入の場合は、3日前までのご予約制です。

※当日分は、売り切れ次第終了となります。

※メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合がございます。

ハリー・ウィンストンについて

1932年にニューヨークで創業したハリー・ウィンストンは「キング・オブ・ダイヤモンド」、「スター達のジュエラー」と称され世界中の人々を魅了する、世界屈指のハイジュエラー。創始者ハリー・ウィンストンは、従来のジュエリーデザインのセオリーにとらわれない革新的な哲学を持ち、”宝石そのものがジュエリーのデザインを決定する”という信念のもとジュエリーの世界に革命をもたらしました。世界的に有名な、歴史に名を遺す数々の宝石を獲得し、ハリウッドの伝説的なスターから王室の要人まで、90年以上にわたり多くのセレブリティを至高の輝きで彩り続けてきたハリー・ウィンストンの名は、最高峰の代名詞として、多くの人々の憧れであり続けています。

Wホテルワールドワイドについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドのひとつであるWホテルは、ニューヨークの大胆な発想と、眠らない街のエネルギッシュなカルチャーから誕生しました。誕生以来約20年にわたり、Wホテルはホスピタリティの枠を超えたラグジュアリー・ライフスタイルホテルとしてグローバル市場で存在感を確立してきました。世界各地に広がりつつあるWホテルのネットワークは、現在70軒以上を展開し、どこへ進出しても意表を突くWホテルは、ラグジュアリーに関する既成の概念を飛び越えて新たなホテルブランドを生み出してまいります。Wはゲストが持つ、思い切り楽しみ、日常の繰り返しに反発したいという強い願望に火をつけ、ゲストの生への渇望を解き放つことを目指しています。当ブランドの刺激的なデザイン、Wを象徴する“いつでもどんなことでも”（Whenever/Whatever）に対応するサービス、そして活気あふれるリビングルームがもたらすゲスト体験は、模倣されることもありますが、Wに追い付くことはできません。革新的でインスピレーションに富み、逃れられないほどの熱気に満ちたWが、各地の最新情報を知りたい、もっと見て感じて遠くまで行きたい、夜も遅くまで楽しみたいというあくなき欲望をサポートいたします。Wホテルについての詳しい情報は、https://w-hotels.marriott.com/ja-JP/または(https://w-hotels.marriott.com/ja-JP/%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF) Twitter、Instagram、Facebookをご覧ください。Wホテルワールドワイドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriott.comをご覧ください。

W大阪

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー＆レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。



公式サイト：wosaka.com

Instagram：instagram.com/wosakahotel

Facebook： facebook.com/WOsakaJPN