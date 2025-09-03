昭和100年メモリアル企画日本コロムビアの名曲50曲内蔵の蓄音器型プリセットプレイヤー「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」2025年9月3日（水）より全国発売決定









































































日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門 義隆）は、昭和有機株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 小崎 賢二）製造で、昭和の名曲50曲をプリセットした、蓄音器型でラッパからのレトロサウンドが楽しめるプレイヤー「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」を9月3日（水）より全国発売することをお知らせします。この商品は2024年2月に通信販売限定にて発売したところ、大変ご好評をいただき、各方面から通信販売以外での販売のご要望をいただきまして、この度、昭和100年の節目となる今年の記念商品として全国発売する運びとなりました。「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」は、国産蓄音器第１号のニッポノホン35号を模した、手のひらサイズの蓄音器型再生プレイヤーで、銅製のラッパがスピーカーとなり出力されるサウンドは、蓄音器のあたたかな音質特性を再現。まるで当時のSP盤を聴いているかのような昭和レトロなサウンドは、あの頃へとタイムスリップさせてくれます。また美しく高級感ある木目調の筐体は、インテリアにも最適です。収録されている楽曲は戦前戦後の不滅の名曲50曲を本人歌唱で当時の音に限りなく近い音で収録しており、笠置シヅ子、淡谷のり子、藤山一郎、伊藤久男、美空ひばり等々、歌謡史に残る名曲の数々をお楽しみいただけます。また、見やすいB5サイズの歌詞集も付属しており、名曲を聴きながら歌詞を追いかけることもできます。さらに外部入力機能として3.5ｍｍミニピンプラグの入力端子（別売）を用いれば、お手持ちの再生機器と接続して、ラッパから奏でる様々な音楽をレトロサウンドで楽しむこともできます。また一般的に販売されているBluetooth受信機（別売）と接続すれば、スマートフォンの中のミュージックライブラリーにあるお好きな音楽を、蓄音器のラッパからのあたたかい音で楽しむことができます。操作性もシンプルなものになっており、ご年配の方でも分かりやすい日本語表記となっています。昭和100年に思いを馳せながら、昭和レトロなインテリアや、ローファイ・スピーカーとして、また、敬老の日のギフトにも最適な「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」を、是非この機会にお楽しみください。商品は9月3日（水）より全国主要CDショップ、家電量販店、弊社オンラインショッピングサイトやネットショップ等にてお求めいただけます。【オフィシャルページ】【コロムビアミュージックショップ】https://shop.columbia.jp/shop/pages/retoro_phon.aspx「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」■商品仕様■型名：CEG-117消費電力：４Ｗ実用最大出力：３Ｗ内蔵音源収録数：５０曲入力端子 ：φ３．５mmミニ端子（音声）外形寸法奥行き（突起部含む）：２０５ｍｍ横幅：１４５ｍｍ高さ（ラッパ含む）：３２４ｍｍ重さ（約）：１Ｋｇ■ＡＣアダプター仕様■入力：１００－２４０Ｖ ～５０／６０Ｈｚ ０．３Ａ出力 ：５．０Ｖ １．０Ａ （直流）■材質■本体：ＭＤＦ板 ＡＢＳ樹脂 他ラッパ：銅・亜鉛合金■付属品■□ラッパ□ＡＣアダプター□別冊歌詩集□取扱説明書兼保証書■販売価格■27,500円（税込）製造元：昭和有機株式会社発売元：日本コロムビア株式会社■内蔵音源一覧（収録曲 全50曲 全曲モノラル 約167分）■笠置シヅ子藤山一郎美空ひばり伊藤久男・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[ 日本コロムビアについて ]会社名 日本コロムビア株式会社 (フェイス・グループ)所在地 東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山代表者 代表取締役社長 土門 義隆事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント資本金 100,000,000円URL https://columbia.jp/[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]日本コロムビア株式会社 TEL 03-5962-6990