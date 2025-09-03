こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」との最新コラボレーションアイテムを発売。中村佑介氏と石黒亜矢子氏による描き下ろしデザインTシャツも登場
グラニフ公式オンラインストアでは本日より予約販売をスタート
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年9月9日(火)より、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよびグラニフ国内店舗にて販売いたします。
2016年に配信が開始されて以来、世界中で人気を博しているNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」。今回のコラボレーションでは、劇中でおなじみの子どもたちやデモゴルゴンをモチーフにしたアイテムに加え、イラストレーター・中村佑介氏と絵描き・絵本作家の石黒亜矢子氏による描き下ろしデザインも登場します。作品の世界を堪能できるラインナップをぜひお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年9月3日(水)0:00から2025年9月18日(月)23:59までの期間、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボレーションアイテムの予約販売を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
作品情報
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は、1980年代の小さな町ホーキンスを舞台に、突然姿を消した少年ウィルの失踪事件と突如現れた謎の少女イレブンを巡り、想像を超える不可解な事件に巻き込まれながらも、少年たちが友人や家族たちを守るために事件解決に立ち向かうミステリー・アドベンチャー。80年代の名作映画へのリスペクトが込められたドラマチックな展開と緊張感あふれるスリラー描写、そして心躍る子供たちの友情と冒険が組み合わさった本作は、2016年のシーズン１配信開始以来、世界中で大ヒット！社会現象とも言えるムーブメントを巻き起こしている。現在シーズン1～4を独占配信中。待望のシーズン5はVOL 1は11.27(木)、VOL 2は12.26(金)、フィナーレは2026.1.1(木)より独占配信開始。
作品ページ https://www.netflix.com/jp/title/80057281
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
STRANGER THINGS TM/(C) Netflix.Used with permission.
全23種類。
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00482
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：75店舗（国内74、海外1）
※2025年9月1日現在
■情報発信チャネル
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
本件に関するお問合わせ先
〈本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
