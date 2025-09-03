新規写真を公開　ミネラルを活用した新技術　CO2吸収・固定装置「SUKUU」メディアお披露目会のご案内

株式会社バイウィル

株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村雄一郎、以下「バイウィル」）と総合自動車部品メーカーの株式会社IJTT（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：瀬戸 貢一、以下「IJTT」） 、およびco2吸収・固定技術を開発する株式会社Santa Mineral（本社：東京都港区、代表取締役：太西 るみ子、以下「Santa Mineral」） の3社は、ミネラルを活用したCO2吸収・固定装置「SKUU（スクウ）」を活用した実証実験を開始いたしました。ラボなど、オフィスや工場など実務スペースで行うのは国内初※となる実証実験です。

このたび、現在、実施中の実証実験で実際に使われている「SUKUU」の仕組みや写真を新たに公開することになりましたことをお知らせいたします.

※Santa Mineralの技術を用いた実証実験として国内初

「SUKUU」の仕組み

バイウィルオフィスに設置された「SUKUU」

IJTT北上工場（岩手県北上市）に設置された「SUKUU」

【CO2吸収・固定装置「SUKUU」メディアお披露目会概要】

日時：2025年9月9日（火）13:00~14:00（12:45受付開始）

会場：株式会社バイウィル本社（東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビル6階）

内容（予定）：

● 開会挨拶・実証実験の概要説明

（バイウィル 代表取締役社長 下村雄一郎）

●ミネラル技術の将来性・「SUKUU」の特長・デモンストレーション

（Santa Mineral 代表取締役 太西るみ子）

●産業分野における持続可能性の実現に向けて

（IJTT 代表取締役社長 瀬戸貢一）

● 「SUKUU」による環境価値創出と新規ビジネスへの展望

（バイウィル 取締役 CSO 兼 カーボンニュートラル総研 所長 伊佐陽介）

● 質疑応答

● 撮影タイム

● 閉会挨拶

申込方法：下記フォームより、9月5日（金）中にお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBfX-RGLFRbwqP-d01nxmmJkv82VCPq-EGHDoX0vYBUkgTOg/viewform?usp=header

※「SUKUU」が設置されております、IJTT北上工場（岩手県北上市）での個別見学も承ります。

【本ご案内に関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03‐6262-3584（代表）

株式会社IJTT

コーポレートコミュニケーション部 広報グループ

e-mail: info-ijtt@ijtt-jp.com

TEL：045-777-5560（代表）

株式会社Santa Mineral

e-mail：service@santamineral.com

TEL：03‐6450-1905