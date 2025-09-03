PEI-Genesis社、アジアにおけるSouriau by Eaton JBXコネクタ・シリーズのライセンス生産を拡大

珠海（中国）、2025年9月3日 /PRNewswire/ -- PEI-Genesisは本日、中国・珠海工場におけるSouriau by Eaton JBXプッシュプル・コネクタ・シリーズのライセンス生産能力の拡大を発表しました。この取り組みにより、アジア太平洋地域全体の顧客への配送時間が短縮され、サプライ・チェーンの効率が向上します。

耐久性に優れたJBXシリーズは、医療、産業オートメーション、航空宇宙、防衛アプリケーションに不可欠です。組み立てを現地化することにより、PEI-Genesisは、LEMO Bシリーズ・コネクタと完全に互換性のあるこのシリーズの7,000を超える構成とカスタム・ケーブル・アセンブリをより迅速に提供できるようになりました。珠海工場では、Souriau by Eatonの851およびTrim Trio UTXシリーズも組み立てています。



「今回の拡張により、アジアのお客さまに、より迅速で柔軟なサービスを提供できるようになります」とEatonのアジア・セールス＆マーケティング・ディレクターのPhilippe Mechin氏は述べています。

「これは信頼できるパートナーとしての当社の立場を強化し、地域能力への投資を反映する動きです」とPEI-Genesisのアジア太平洋地域担当副社長兼マネージング・ディレクターのAlex Tsui氏は述べています。「珠海工場は現在、Souriau、Amphenol、Cannon向けの18の付加価値製品ラインをサポートしており、48時間のサイクル・タイム、完全な製品範囲、最小注文数量（MOQ）なし、カスタム・ケーブル・アセンブリというPEIの主要な約束を直接実現しています。」

この工場では、コネクタの最終組み立て、品質保証、テストを実施し、高い信頼性とAS9100D準拠を保証します。PEI-Genesisは、米国、英国、チェコ共和国、中国に世界的な生産施設を運営しています。

PEI-Genesisについて

PEI-Genesis社は、精密コネクタとケーブルアセンブリの世界最速の組立業者の1つです。世界最大のコネクタ部品在庫から、世界中の軍事、産業、医療、航空宇宙、輸送、エネルギー分野を支持するエンジニアリング・ソリューションを開発することができます。ペンシルベニア州フィラデルフィアに本社を置くPEI-Genesis社は、サウスベンド（インディアナ州）、サウサンプトン（英国）、珠海（中国）に生産拠点を持ち、アメリカ、ヨーロッパ、アジア全域に販売拠点を展開しています。詳細については、www.peigenesis.comをご覧ください。

Eatonについて

Eatonは、環境を保護し、世界中の人々の生活の質を向上させることに尽力するインテリジェントな電力管理会社です。当社は、データ・センター、公共事業、工業、商業、機械製造、住宅、航空宇宙、モビリティ市場向けの製品を製造しています。私たちは、今日そして将来にわたって、正しく事業を営み、持続可能な運営を行い、お客様の電力管理を支援するというコミットメントを指針としています。当社は、電化とデジタル化という世界的な成長トレンドを活用することで、世界で最も緊急性の高い電力管理の課題を解決し、今日の人々と将来の世代のためにより持続可能な社会の構築に貢献しています。

Eatonは1911年に設立されて以来、ステークホルダーのニーズの変化と拡大に応えるために継続的に進化してきました。同社は2024年に約250億ドルの収益を見込み、160か国以上の顧客にサービスを提供しています。詳細については、www.eaton.comをご覧ください。当社をLinkedInでフォローしてください。

