創傷治療管理装置業界の市場動向：2031年には40070百万米ドル規模に成長
2025年9月3日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「創傷治療管理装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、創傷治療管理装置市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．創傷治療管理装置市場規模
創傷治療管理装置は、外傷や手術後の傷口を効果的に治癒させるための医療機器です。陰圧閉鎖療法（NPWT）を用いた装置が主流で、創部から浸出液を除去し、血流促進と感染予防を同時に行います。慢性創傷、褥瘡、糖尿病性潰瘍などの治療で広く使われ、治癒期間の短縮と患者のQOL向上に寄与します。近年は小型化・ポータブル化が進み、在宅医療での活用も拡大しています。
創傷治療管理装置の世界市場規模は2024年に31190百万米ドルと推定され、2025年には32230百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が40070百万米ドルに達すると見込まれています。
２．創傷治療管理装置市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
創傷治療管理装置市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Baxter International、 Covidien、 Kinetic Concepts、 Coloplast、 Acelity、 Molnlycke、 Derma Sciences、 Integra LifeSciences、 Smith & Nephews
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
創傷治療管理装置市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Advanced Wound Closure、 Advanced Wound Care
用途別：Cardiology、 Dermatology、 Gastroenterology、 Infectious Devices、 Neurology、 Paediatrics
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が創傷治療管理装置市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
３．【総目録】
第1章：市場概況と業界動向
創傷治療管理装置の市場概要を説明し、世界市場規模の推移、売上、販売量、価格の動向について紹介します。また、市場成長の背景となる要因や、最新トレンド、成長機会、業界における課題・リスクについても詳細に分析します。（2020～2031年）
