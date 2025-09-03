オフハイウェイ電気自動車市場規模予測：2031年には13060百万米ドルに到達へ
2025年9月3日に、QYResearch株式会社は「オフハイウェイ電気自動車―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、オフハイウェイ電気自動車の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、オフハイウェイ電気自動車の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．オフハイウェイ電気自動車市場概況
オフハイウェイ電気自動車は、農業、鉱山、建設など未舗装路や特殊環境で使用される電動車両です。大型バッテリーと高トルクモーターを搭載し、騒音や排出ガスを抑えながら高出力で走行できます。従来のディーゼル車と比較してメンテナンスコストを削減でき、環境負荷低減に貢献します。近年は自動運転技術や遠隔操作機能を備えたモデルも登場し、効率性と安全性が向上しています。
2024年におけるオフハイウェイ電気自動車の世界市場規模は、5188百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）14.3%で成長し、2031年までに13060百万米ドルに達すると予測されている。
２．オフハイウェイ電気自動車の市場区分
オフハイウェイ電気自動車の世界の主要企業：Hitachi Construction Machinery、 Caterpillar、 Komatsu、 JCB、 Volvo Construction Equipment、 Deere & Company、 CNH Industrial、 Sandvik、 Liebherr、 Epiroc
上記の企業情報には、オフハイウェイ電気自動車の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
オフハイウェイ電気自動車市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Battery Electric Vehicle、 Hybrid Electric Vehicle
用途別：Construction、 Mining、 Agriculture
また、地域別にオフハイウェイ電気自動車市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1478335/off-highway-electric-vehicle
【総目録】
第1章：オフハイウェイ電気自動車の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：オフハイウェイ電気自動車メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、オフハイウェイ電気自動車の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1478335/off-highway-electric-vehicle
