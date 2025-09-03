絵本『みけねこみっけねこ』10月1日発売！　ぜ～んぶねこのニャンダーランドだ!!　絵本の世界へお気に入りのねこを見つけにいこう！

写真拡大 (全6枚)

株式会社スール




『みけねこみっけねこ』いなのべいくこ／スール

株式会社スール（本社：東京都世田谷区）は、2025年10月1日（水）に 『みけねこみっけねこ』（いなのべいくこ／作を発売いたします。



■絵本『みけねこみっけねこ』の内容



みけねこ、ちゃとら、きじとら、さばとら、しろ、くろ、グレー…いろんな種類のコ
ねむっているネコ、わらっているネコ、おどっているネコ、かくれているネコ、かんがえているネコ、ぬいぐるみのネコ、Tシャツのネコ…いろんな表情のコ

さあ!　子どもと一緒に絵本の世界に好きなねこちゃんをさがしにいこう!
きっと、あなたのお気に入りのねこちゃんが見つかるよ!








■『みけねこみっけねこ』ご予約受付中！


＜10月１日（水）発売＞　※全国書店およびネット書店にて


・Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4911266058


・楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18326964/



■書誌情報


■いなのべいくこ／作


■ISBNコード：9784911266052


■定価：1540円（本体1400円＋税10%）


■発売日：2025.10.1




■著者情報


いなのべいくこ


茨城県出身 絵本の専門学校卒業。デザイン事務所勤務後、フリーのイラストレーターに。
絵本の挿絵に「とんとんすととん」「あえたね」(以上アリス館)、「フライパンとダンス」(文化出版局)など。児童書・保育誌(メイト、くもん出版、ミネルヴァ書房など)の挿絵、東洋経済新報社、評言社など実用書へのイラスト提供がある。東京八重洲ギャラリーのミニ絵画展、浅草、銀座、原宿ギャラリーなどで作品を発表している。



■著者からのメッセージ


絵本のなかにどんなねこがかくれているかな？


みけねこはなんびき？


このねこは、なにをしているのかな？


このねこは、このあとどこにいくのかな？


お子様と一緒に絵本のねこたちとオリジナルなお話を広げてください。