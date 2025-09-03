DIYアート絵画（ウォールデコレーション）の世界市場2025年、グローバル市場規模（赤色、青色、白色、黄色、緑色）・分析レポートを発表
2025年9月3日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「DIYアート絵画（ウォールデコレーション）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、DIYアート絵画（ウォールデコレーション）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のDIYアート絵画（ウォールデコレーション）市場規模は2023年に172億7,000万米ドルと評価されました。今後は安定した成長が見込まれ、2030年には2,380億米ドル規模に達すると予測されており、予測期間における年平均成長率は4.7%とされています。
この市場は、消費者が自らデザインや配色を楽しみながら壁面装飾を行うライフスタイルの広がりに支えられています。特にオンライン販売を中心とした流通拡大や、個人の創造性を重視する消費トレンドの強まりが市場成長の重要な要因となっています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートはDIYアートペインティング産業チェーン全体を取り上げ、原材料供給から製造、流通、最終消費に至る流れを包括的に分析しています。
応用分野としては オンライン販売 と オフライン販売 があり、それぞれで人気色や商品構成が異なります。オンライン販売では手軽に入手可能な利便性が成長を後押しし、オフライン販売では実物を確認できる安心感が消費者に支持されています。市場の色別区分としては赤や青に加え、白、黄、緑、その他の色が多様な選択肢として提供されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の分析では、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場を牽引しています。堅調な国内需要と製造基盤の強さ、さらに政府による産業振興政策が成長の要因となっています。
一方で、北米および欧州は、安定した拡大を続けており、消費者の生活空間への関心の高まりや、政府による住宅改善支援策が後押ししています。南米や中東・アフリカ地域は新興市場として拡大の余地が大きく、所得水準の上昇と都市化の進展により潜在的な需要が期待されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
市場は大きく「タイプ」と「用途」に分けられます。
● タイプ別
o 赤
o 青
o 白
o 黄
o 緑
o その他の色
● 用途別
o オンライン販売
o オフライン販売
色彩別の需要では、赤や青などの基本色が依然として高い人気を誇りますが、近年では白や緑、また複数色を組み合わせた商品への関心も拡大しています。販売チャネルにおいては、オンライン販売が若年層を中心に急伸しており、特にモバイルアプリやSNSを通じた購入が一般化しています。
________________________________________
主要企業分析
本市場には、ALTANA、Carl Schlenk、Silberline、Sun Chemical、Toyo Aluminium、BASF、Zuxin New Material、Zhangqiu Metallic Pigment、Sunrise などの主要企業が参入しています。
欧米の大手企業は高品質とブランド力を武器に市場をリードしており、アジアの企業はコスト競争力や多様な製品ラインナップでシェア拡大を図っています。各社は製品の多色化、エコ素材の活用、流通チャネルの拡充といった戦略を展開しており、競争環境はますます活発化しています。
