カメラからAIへ：Pixelの戦略的進化の10年｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月3日】
主なポイント
・このシリーズは大きく進化し、GoogleがAndroidのソフトウェアとハードウェアの最適化をどのように捉えているかを示すことに引き続き重点を置いています。
・Pixel発売当初、消費者からのフィードバックは圧倒的に、優れた写真撮影機能を求めてPixelを購入していることを示していました。
・Pixel 10シリーズに話を戻すと、そのコンピュテーショナルフォトグラフィーは依然として最高峰と言えるでしょうが、Googleエコシステムとの緊密な統合、特に新しいAIエクスペリエンスが、主な差別化要因となるでしょう。
・このGeminiとのより緊密な統合により、Pixelは優れたエージェント型AIエクスペリエンスで競合他社を圧倒しています。
今年の「Made by Google」イベントは特別なイベントでした。Pixel 10シリーズの発表と同時に、Pixelラインナップの10周年を記念するイベントでもありました。このシリーズは大きく進化し、GoogleがAndroidのソフトウェアとハードウェアの最適化をどのように捉えているかを示すことに引き続き重点を置いています。
このイベントで、Googleは新しいハードウェアエコシステムの発表に加え、最新製品のプレゼンテーション方法を変えるという大胆なリスクを取りました。従来の製品プレゼンテーションから、有名人のプレゼンターやゲストを招いた深夜のテレビトークショーへと変貌を遂げました。このようなイベントを実現するのは容易ではありませんが、この新しい形式は聴衆の注目を集めることに成功しました。
Googleはまた、仕様変更からソフトウェアエクスペリエンスへと焦点を移しました。これは、Counterpointが最近、多くのデバイス発表で観察している戦略です。
Pixel発売当初、消費者からのフィードバックは圧倒的に、優れた写真撮影機能を求めてデバイスを購入していることを示していました。このポジショニングは非常に強力でした。 Pixel 10シリーズに目を向けると、そのコンピュテーショナルフォトグラフィーは依然として最高峰と言えるものの、Googleエコシステム、特に新しいAIエクスペリエンスとの緊密な統合が、主な差別化要因となる可能性が高いでしょう。真の価値と競争が生まれるのはまさにこの領域です。Googleは、Apple風のブランド、デザイン、そして完全に統合された「ハイエンド」エコシステムを構築することで、他社との差を縮め、忠実なiPhoneユーザーをPixel、そしてより広範なAndroid陣営へと継続的に引き寄せるための方向性を定めています。この戦略の核となるのは、これらすべての機能をシームレスに統合するGoogle独自のTensorチップです。
ここでは、Pixelの主要機能が過去10年間でどのように進化してきたかを、特に画像処理、チップ、ソフトウェアの分野別に見ていきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328761&id=bodyimage1】
Pixel の写真撮影における10年間の飛躍
2016年から2018年にかけて、Pixel デバイスは、シングルカメラレンズとコンピュテーショナルフォトグラフィーを組み合わせた性能を実証しました。他のメーカーがマルチカメラ構成に注力していた当時、Google は巧みなソフトウェアの調整と機械学習アルゴリズムを組み合わせることで、画像撮影体験を劇的に向上させることができることを証明しました。当時、ほとんどの競合他社が2つの別々のレンズを使用していたのに対し、HDR+ やポートレートモードといった機能をシングルレンズで実現したのは、非常に考え抜かれた設計でした。また、特に低照度撮影やデジタルズームの強化において、AI 技術のごく初期の活用も見られました。
