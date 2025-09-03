熱溶解積層法3Dプリンティング市場は、2024年の28億米ドルから2033年には154億米ドルに拡大し、年平均成長率20.9%で成長する見通し
世界の熱溶解積層法（FDM）3Dプリンティング市場は、かつてない成長が見込まれています。市場規模は2024年の28億米ドルから2033年には154億米ドルに拡大し、2025年から2033年の予測期間中に20.9%という堅調な年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この急成長は、自動車、ヘルスケア、航空宇宙、消費財など、多様な産業分野における積層造形技術の導入拡大を反映しています。
熱溶解積層法による製造業の変革
人気の積層造形技術であるFDM 3Dプリンティングは、熱可塑性フィラメントを溶融・積層することで、精密で複雑かつ機能的な部品を製造します。迅速な試作、材料廃棄物の削減、コスト効率の高い小ロット生産など、FDM 3Dプリンティングの利点は、産業および商業用途における幅広い導入を促進しています。
産業界が自動化とデジタル製造ソリューションへの移行を進める中、FDMは基盤技術となりつつあります。企業はFDMを活用することで、製品開発サイクルの加速、カスタマイズ機能の強化、市場投入までの時間の短縮を実現しています。これは、家電製品や医療機器といった競争の激しい分野において重要な要素です。
主な成長要因
FDM 3Dプリンティング市場の成長予測は、いくつかの要因によって推進されています。
ラピッドプロトタイピングの需要増加：製造業では製品の反復開発を迅速化するニーズが高まっており、FDMは概念設計やプロトタイプテストに最適なソリューションとなっています。
材料の進歩：熱可塑性プラスチック、複合材、生分解性フィラメントの革新により、FDMプリント部品の構造性能と持続可能性が向上しています。
コスト効率：従来の製造方法と比較して、FDMは特に少量生産や複雑な部品において、製造コストを大幅に削減します。
インダストリー4.0の導入：3Dプリンティングとスマートファクトリー、IoT、AI駆動型設計ソフトウェアの融合により、自動化と精密製造が加速しています。
地域別インサイト
北米とヨーロッパは、積層造形技術の早期導入と主要な3Dプリンティングメーカーの存在により、現在市場をリードしています。しかし、アジア太平洋地域は、工業化の進展、先進製造業を支援する政府の取り組み、そして中国、日本、インドなどの国々におけるエレクトロニクス産業と自動車産業の拡大に牽引され、予測期間中に最も高い成長率を示すことが予想されています。
熱溶解積層法（FDM）3Dプリンティング市場における主要企業
3D Systems, Inc.
AddUp SL
Arcam AB
Concept Laser GmbH
EOS GmbH
Markforged, Inc.
Optomec, Inc.
Prodways Group
Renishaw plc
SLM Solutions Group AG
Stratasys Ltd
The ExOne Company
Trumpf Group
voxeljet AG
その他の主要企業
市場セグメンテーション概要
プリンタータイプ別
産業用FDM 3Dプリンター
デスクトップ型FDM 3Dプリンター
用途別
ツール
機能部品
プロトタイピング（最大）
最終用途別
産業機械
自動車
航空宇宙・防衛
ヘルスケア
民生用電子機器
その他
地域別
北米
米国
カナダ
