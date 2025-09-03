インスタ自動化ツール「lgram」導入実績20,000件突破
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）が開発・提供しているツール「エルグラム」の導入数が、2025年8月15日（金）に2万件を突破いたしました。
Instagram運用支援ツール「エルグラム」は、直感的な操作性・多彩な自動化機能・高いコストパフォーマンスで支持され、集客や売上向上を実現します。
選ばれる5つの特徴
1. 豊富な実績と安心感
12万件以上の導入実績を誇るLINE公式アカウント自動化ツール「L Message（エルメ）」のノウハウを継承し、Instagram向けに最適化されたツールとして多くの企業や店舗で導入されています。
2. 直感的で使いやすい操作性
初心者でも扱いやすいシンプルなUIを採用。スマホアプリ（iOS/Android）にも対応し、外出先からでも運用可能です。
3. コスパに優れた料金設計
無料プランから導入でき、初期費用ゼロ・契約縛りなし。気軽に試せる価格設定で安心してスタートできます。
4. 多機能による業務効率化
・自動応答：「投稿」「リール」「コメント」「DM」「ストーリーズ」「ライブ配信」に対応
・配信機能：一斉配信、予約配信、ステップ配信、抽選キャンペーンなど多彩
・販売・決済：Instagram内で販売から決済まで完結し、アップセルも自動化
・フォーム・顧客管理：アンケートや予約フォーム作成、スプレッドシート連携可能
・タグ管理・スタッフ管理：属性ごとのセグメント配信や複数スタッフでの運用も安心
5. 高い導入実績と成果
導入企業からは、以下のような成果が報告されています。
・1週間でリーチ数が＋25.8％
・LINE登録数が5倍に増加
・1ヶ月でフォロワー＋1,700人
・フォロワー＋1,000名、投稿コメント数250件以上
エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの運用効率化ツールです。
2024年1月のリリース以来、個人事業主から企業まで幅広い事業者に選ばれており、以下のようなInstagramを運営するうえでの課題を解決しています。
・フォロワーからのコメントやメッセージへの返信業務
・キャンペーンの案内や管理業務
・フォロワーとの関係構築によるセールス強化
▼料金プラン
フリープラン：月額0円
スタンダードプラン：月額11,000円（税込）
※全プラン共通で初期費用0円、契約期間の縛りなし
※2025年12月末までフリープランの配信数無制限キャンペーンを実施中
▼主な導入効果
DM・コメント対応の自動化による業務時間の削減
24時間対応による顧客満足度向上
予約管理の効率化によるミスの減少
一人ひとりに合わせた情報発信によるリピート率向上
データ分析に基づく効果的な販促活動の実現
エルグラムの導入事例
株式会社ミショナのエルグラムは、さまざまな業種・業態の事業者に導入され、成果を上げています。
以下に具体的な事例をご紹介します。
1）あん様
▼導入前の課題
・リール投稿では、商品の魅力や詳細を伝えきれない（尺が短くて訴求不足）
・動画を長尺にすると視聴者が離脱しやすく、情報伝達効率が低い
・「知りたい人にだけ、知りたい情報を届けたい」という仕組みが不足していた
▼エルグラムで解決
・コメントをきっかけに、自動DMを使って詳しい情報や補足を届ける仕組みを実現
