数多の英雄達が紡ぐ群像劇RPG「百英雄伝」 録り下ろし音声ガイダンス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『ANIMA AOW01』と、『百英雄伝※1』とのコラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「ANIMA AOW01」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したAOW01を本コラボレーション仕様にしたオリジナルモデルとなっております。Bluetooth5.1、防水規格IPX7、AAC／aptXコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修。専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動したオリジナルモデルとなっております。
本コラボレーションモデルは、「ノア」、「セイ・ケースリング」、「メリサ」の計3モデルとなっており、充電ケース天面に「ドットの作品名と各キャラクター」を印刷加工、左右ハウジングには「作品名の頭文字と武器」をレーザー加工を施しています。ハウジングは起動時にLEDが点灯する仕様です。音声ガイダンスには、「ノア」（cv:梶原 岳人）、「セイ・ケースリング」（cv:赤羽根 健治）、「メリサ」（cv:上坂 すみれ）の録り下ろしボイスを搭載しており、電源オン・オフ、ペアリング時、タップ音など、各モデル11種類の音声が楽しめます。さらに、パッケージは本コラボモデルのために河野純子氏に描き下ろしいただいた特別なイラストを使用しております。
また、同時にワイヤレス充電対応製品を載せるだけで充電できる「ワイヤレス充電器」を受注販売、描き下ろしイラストを使用した「A4クリアファイル」「アクリルイヤホンスタンド」を通常販売いたします。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」では9月4日（木）15:00より「ワイヤレスイヤホン」「ワイヤレス充電器」の実機展示を実施いたします。実機を使用し音質・音声の確認が可能です。また、イヤホンの受注開始と同時に「A4クリアファイル」「アクリルイヤホンスタンド」を販売いたします。
※1 「百英雄伝」
多くの価値観、文化を持つ国が集まる場所、オールラーン大陸、その一地方から物語が始まる。剣とそして、神秘的な力を秘めた魔導レンズ（ルーンレンズ）が力を振るい、人、獣人、エルフ、砂漠の民、それらが時に協力し、時には覇を争い合っていた。
その中で魔導レンズの力の研究で一日の長を持ち、その力を引き出す技術を習得した帝国、ガルディアは更なる魔導レンズの力を求めて各地に捜索の手を広げていた。
その捜索の任にあたった帝国の若き俊才士官セイ・ケースリング、そしてその捜索隊に加わりセイと友情を交わす事になる辺境の村出身の少年ノア。
二人は運命に導かれ、新たな戦乱の世で探し求めることになる。それぞれの正義と真実を。
■公式サイト：https://eiyudenchronicle.com/jp/
■公式X（@Eiyuden_JP）：https://x.com/Eiyuden_JP
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
