オンキヨー株式会社 エジプト・エルアラビ社とのライセンス契約締結のお知らせ -TICAD9に関連して契約締結の調印式を開催-
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、エジプト・エルアラビグループの一員であるELARABY UNITED COMPANY FOR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL INVESTMENT（所在地：エジプト・カイロ、以下「エルアラビ社」といいます。）と「Powered by Onkyo」ブランドについてのライセンス契約を締結しましたので、本日2025年9月3日お知らせ致します。
このたび、当社は、エルアラビ社が製造・販売するテレビに「Powered by Onkyo」を使用することについてエルアラビ社と合意し、ライセンス契約を締結しました。当社とエルアラビ社とは、第9回アフリカ開発会議（TICAD9）及び第12回日本エジプト経済合同委員会会議に関連し、2025年8月17日、エルアラビ社の関連会社であるKAJITO株式会社を含め、ライセンス契約締結の調印式を行いました。
このライセンス契約の締結により、エルアラビ社は、「Powered by Onkyo」を使用することによる「音」についての価値をテレビに付加して販売数の増加を目指し、当社は、エルアラビ社による「Powered by Onkyo」の使用により、当社ブランドの認知度向上を目指しています。このライセンス契約に基づいて、エルアラビ社と当社とは、ELARABY社のテレビ販売等に関して協力していく予定です。
エルアラビ社によるテレビの詳細・販売スケジュールが決まりましたら、改めてお知らせいたします。
エルアラビグループについて https://www.elarabygroup.com/en/about
1964年の創業以来、エルアラビは、家族経営の株式会社から、エジプト・中東及びアフリカで最も大きな家族所有の株式会社に進化しました。
今日、エルアラビグループは、45,000人以上の従業員の献身的なチームによって運営され、15社にまたがっています。４つの地域にまたがって、100万平方メートル以上をカバーする最先端の設備及び36の最高水準の工場とともに、我々の生産能力は、他に類をみません。
エルアラビの影響は、500を超えるサプライヤーとのパートナーシップ及びアフリカ・中東及び東ヨーロッパに及ぶ60か国以上での運営とともに、国境をはるかに越えています。16の有名な世界的ブランドが我々をパートナーとして信頼しており、これは我々が共有する卓越性への取り組みを反映しています。
革新性・品質及び信頼性で認められているエルアラビは、エジプト、アフリカ及び中東全域の貿易と産業とでトップクラスの地位を維持しています。
当社について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
