待望の“編みぐるみ”もついにリリース！リブランディング後初となるフェリシモ「Couturier[クチュリエ]」のハンドメイドキット『はじめてさんのきほんのき(R)』シリーズから４つのレッスンが新登場。

株式会社フェリシモ

フェリシモ が展開する手芸・手づくりキットのブランド「Couturier［クチュリエ］」は、ハンドメイド初心者向けの定番シリーズ「はじめてさんのきほんのき(R)」から、新たに４つのレッスンキットを同時に8月26日に発売開始しました。「説明書がとにかくわかりやすい！」と定評を得ている「はじめてさんのきほんのき(R)」シリーズ。社員でもある企画プランナーが、自らの視点で「どうすればもっとわかりやすくなるか、楽しくハンドメイドを続けられるか」を追求し、すべてオリジナルで開発しているのが特徴。8月26日に、ブランド創設23年目としてリブランディングを行いそれと同時にこのシリーズを強化しました。今回、このシリーズに新たに登場したのは、１.ミシン、２.パンチニードル、３.ペーパークイリング、４.編みぐるみなど、大人女子が気になる注目の手づくりレッスン４商品です。中でも、発売後多くのご注文をいただいているのが、待望の「編んでみたいをかなえる！「はじめてさんのきほんのき」 かぎ針編みぐるみレッスンの会」です。学びたい気持ちに寄り添うていねいなレッスン内容で、無理なくステップアップできます。各レッスン、お得な「はじめてみよう！キャンペーン」も実施中です。

新商品情報

１）「はじめてさんのきほんのき」今から始めるミシンレッスン

「ミシンを使いこなしたい」という願いをかなえる第一歩としておすすめのレッスンです。基本の直線から始めて、曲線、筒縫い、ジグザグステッチなど、少しずつステップアップできるようになっています。毎回届く、ちょっとしたお助けアイテムもうれしいポイントです。初心者さんでも安心して進められるようにサポートしてくれます。

作る楽しさを体感しながら、気がつけばミシンと仲よしに。6回のレッスンで、簡単なティッシュポーチからファスナーやバイアステープを使ったワザありポーチまで、ふだん使いにうれしい小物を作れるようになります。

【NEW】「はじめてさんのきほんのき」 今から始めるミシンレッスンの会

月1セット \2,800（+10% \3,080） →初回お試し価格 \2,600（+10% \2,860）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/1/

はじめてさんにおすすめのミシンもご紹介。

【大人のための気分がアガるミシン】

コンパクトなサイズに電子機能を搭載した、大人にうれしいパワフルなミシンです。おしゃれな北欧風のデザインでインテリアになじむのも◎。お部屋に出しっぱなしにできるので、作りたいときにサッと手づくりを楽しめます。ミシンは創業70年を誇る家庭用ミシン専業メーカー、アックスヤマザキの開発商品です。初めてでも、久しぶりでも、安心して使えます。

【NEW】大人のための気分がアガるミシン

1セット 20,000（+10% \22,000）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/2/

便利な足踏み式フットコントローラー付きタイプもあります。両手を使いながらフットコントローラーで進められるので、安定して操作ができます。細かい作業や重ね縫い等のズレやすい部分を縫うときなどに便利です。

【NEW】大人のための気分がアガるミシン フットコントローラー付き

1セット 23,500（+10% \25,850）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/3/

２）目指せ！もこもこマスター 「はじめてさんのきほんのき」 パンチニードルレッスン

専用針をぷすぷすと布に刺し、図案をもこもこ描く「パンチニードル」の技法を学ぶレッスンです。監修は人気のパンチニードル作家 WOOLY井上直美さん。パンチニードルの持ち方からはじめて、複雑な形をきれいに刺す方法から、高低差の出し方や毛足をそろえる仕上げまで、針を刺す感覚を楽しみながらテクニックを学びます。

ブローチやマグネット、コースターやタペストリーの作成、図案を布に写す方法や文字をきれいに刺すコツなど、アイテムを通して毎月少しずつステップアップしていきます。これまでに学んだテクニックを活用して、6ヵ月目にはレッスンの集大成となるもこもこのかわいいポーチが完成します。

【NEW】目指せ！もこもこマスター 「はじめてさんのきほんのき」 パンチニードルレッスンの会

月1セット \3,900（+10% \4,290） →初回お試し価格 \3,600（+10% \3,960）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/4/

はじめてさんにおすすめのスターターフルセットをご紹介。

【フリーステッチング スターターセットと針先2種】

セット内容：スターターセット（ニードル本体1本、3本どり用針先1本、スレダー1本、18cmフープ1個、スタンド1個、使い方説明書）、6本どり用針先1本（スレダー1本付き）、極太針先1本（スレダー1本付き）

【NEW】フリーステッチング スターターセットと針先2種

1セット \4,500（+10% \4,950）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/5/

３）「はじめてさんのきほんのき」くるくると巻いて作る紙の魔法 ペーパークイリングレッスン

細長い紙のリボンを専用のツールに巻き付けて、さまざまなモチーフを生み出すペーパークラフト「ペーパークイリング」のレッスンです。小さなパーツを組み合わせて作品に仕上げることで生まれる繊細で多彩な表情に魅了されます。監修は立体的で美しい作品に定評のあるペーパークラフト作家 小紙陽子さん。

基本の12パーツを学ぶことから始まり、お花モチーフカードや装飾パーツのモチーフ、パターンで魅せるパターンパレット作りなど、クイリング装飾のワザが少しずつレベルアップしていきます。6ヵ月後にはレッスンの集大成として、華やかなお道具箱のデコレーションに挑戦します。

【NEW】「はじめてさんのきほんのき」くるくると巻いて作る紙の魔法 ペーパークイリングレッスンの会

月1セット \2,200（+10% \2,420） →初回お試し価格 \2,050（+10% \2,255）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/6/

◆編んでみたいをかなえる！ 「はじめてさんのきほんのき」 かぎ針編みぐるみレッスン

かわいい編みぐるみの基礎をマスターする全6回のレッスンです。初歩の編み方から組み立てや仕上げまでが、イラストでわかりやすく解説されています。1回のお届けセットで、必要な材料や説明書が届く、はじめてさんにやさしいキットです。

きれいな仕上がりにつながるコツや、ふたつのパーツを合わせる「はぎ合わせ」や「かがりつけ」など、編みぐるみの制作に必要なテクニックをわかりやすくていねいに学んでいきます。ステップアップ式で6ヵ月目には、学んだことの集大成として本格的なテディベアにも挑戦します。毎月、かわいい仲間が増えていくのも楽しみのひとつ。お部屋もパッと華やかになります。

【NEW】編んでみたいをかなえる！ 「はじめてさんのきほんのき」 かぎ針編みぐるみレッスンの会

月1セット \2,700（+10% \2,970） →初回お試し価格 \2,500（+10% \2,750）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/7/

◆クチュリエの「はじめてさんのきほんのき(R)」シリーズ

「作ってみたい」と思ったら、はじめの一歩は「はじめてさんのきほんのき(R)」シリーズがおすすめ。必要な材料や説明書が届く、はじめてさんにやさしいレッスンキットです。ていねいに寄り添う作り方説明書で、無理なく楽しくステップアップ。社員でもある企画プランナーが、自らの視点で「どうすればもっとわかりやすくなるか、楽しくハンドメイドを続けられるか」を追求し、世界でいちばんわかりやすい作り方説明書を目指してすべてオリジナルで開発しているのが特徴。編み物、刺しゅう、裁縫・ソーイング、ハンドクラフトなどその技法は多岐にわたり全２３種類のなかに、今回発売の４種類が加わります。



「はじめてさんのきほんのき(R)」のおまとめページはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/8/

※「はじめてさんのきほんのき(R)」はフェリシモの登録商標です。



◆Couturier[クチュリエ] （2002年～）

フランス語で“仕立て屋さん”を意味する「Couturier」は、月１回届く定期便スタイルでオリジナル手づくりキットを販売し、手づくりをこれから始めたい初心者の方から、長年のベテランさんまで、年齢や性別の枠を超えて、つくる楽しさをお届けしています。両手に五感を総動員して、ひらめきと知恵を受け取りながらつくることは、自分だけの世界を育むこと。それは、つくることでしか出会えない特別な世界です。クチュリエは、刺しゅう、編み物、クラフトなど、さまざまなジャンルの手づくりキットを通して、つくるほどに自分の世界が広がっていく喜びを、一人でも多くの人に感じてほしいと願っています。

・公式サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/9/

・Facebook＞＞ https://www.facebook.com/FelissimoCouturier/

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/couturier_by_felissimo/

・X ＞＞ https://twitter.com/couturierpocket

・ブランドストーリーを読む＞＞ https://feli.jp/s/pr250903/10/

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/