REAL AKIBA BOYZが秋葉原100店舗＆街中をジャック！REAL AKIBA BOYZ キャンペーン 2025「ぼくらのマスターピース」、対象店舗でお買い物すると限定ステッカーをプレゼント
クリエイターレーベル「METEORA st.」所属のアニソンダンスパフォーマー REAL AKIBA BOYZ は、9月24日（水）発売の初のフルアルバム『ぼくらのマスターピース』と、10月4日（土）開催のワンマンライブ「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～僕らのマスターピース～」を記念して、秋葉原エリア約100店舗による「秋葉原ジャックキャンペーン」を開始いたしました。
キャンペーン概要
期間：2025年9月1日（月）～ 10月4日（土）
実施店舗：秋葉原エリアの100店舗
キャンペーン内容
対象店舗にて お買い上げ1,000円以上 のお客様に、
REAL AKIBA BOYZ オリジナルステッカー（全9種のうち1枚） をプレゼント！
・ステッカーはランダムでのお渡しとなります。
・お会計1回につき1枚限りとなります。
・ステッカーがなくなり次第、キャンペーンは終了となります。
・ステッカーは本キャンペーン限定デザインです。
参加方法
秋葉原のキャンペーン実施店舗で1,000円以上お買い物
レジにて限定ステッカーを受け取る（ランダム／1会計1枚）
注意事項
・キャンペーン実施店舗には、のぼり・ポスター・リーフレット等の掲出物が設置されています。
・店舗内にポスターが掲示されている場合、のぼりが無くてもキャンペーンを実施中の場合がございます。
本キャンペーンの
お問い合わせはこちら
https://www.akihabara.global/
REAL AKIBA BOYZ 1st Full Album『ぼくらのマスターピース』リリース情報
タイトル：ぼくらのマスターピース
発売日：2025年9月24日（水）
予約リンク： https://rab.lnk.to/250924AL
＜発売形態＞
・完全生産限定盤（CD＋Goods）
品番：VVCL-2790～2791 / 価格：8,800円（税込）
☆本アルバム限定特典となるグッズを同梱した豪華盤！
・初回生産限定盤（CD＋BD）
品番：VVCL-2792～2793 / 価格：5,500円（税込）
☆MUSIC VIDEOなど特典映像を収録したBDを同梱！
・通常盤（CD）
品番：VVCL-2794 / 価格：3,300円（税込）
REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE～ 僕らのマスターピース ～
2025年10月4日(土)
場所：東京体育館
開場 15:30 開演16:30
■チケット受付
一般発売
受付URL： https://l-tike.com/rab/
詳細
年齢制限：
※3歳以上チケット必要 /営利目的の転売禁止
出演：
REAL AKIBA BOYZ / REAL AKIBA BAND
備考：
【過保護席チケット】\110,000（税込）
★観覧について
・入場最優先
・過保護席エリア（A/Bいずれか購入時に選択）での観覧
※エリア図を参照ください
★特典
・リハーサル見学権
・終演後お礼動画配布(終演後配布)
・オンライン打ち上げ参加権（後日開催）
・RABメンバー打ち上げ模様の配信視聴権（後日開催）
・限定Tシャツ
・スペシャルアクリルブロック
・体育館開催記念座布団
・メンバー全員のサイン色紙（1枚）
特典は当日お渡し予定です。
※当日お越しになれなくなってしまった方は後日配送の対応をいたしますのでご案内をお待ちください
※必ず連絡のつくメールアドレスにてお申込みください
※メールアドレスでの連絡が取れない場合、対応いたしかねる場合がございます
お問い合わせ：info@meteora-st.jp
【VIP席チケット】\33,000（税込）
★観覧について
・VIP席エリア（A/Bいずれか購入時に選択）での観覧
※エリア図を参照ください
★特典付き
・限定Tシャツ
・記念座布団
【A席チケット】\8,800（税込）
【B席チケット】\6,600（税込）
【UNDER18(B席)チケット】\3,300（税込）
※座席エリアは、B席エリアとなります。
※UNDER18チケットをご購入の方は必ず当日年齢の確認ができる身分証明書をご持参ください。
当日年齢確認させていただきます。
受付URL
https://l-tike.com/rab/
http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4136
REAL AKIBA BOYZ
ネット上の関連動画総再生数5億再生超！
レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！
ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。
2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。
2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。
REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A
公式X (旧Twitter)：
https://x.com/RAB_CREW
Instagram:
https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/