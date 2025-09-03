こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
建築の一大イベント『ひろしま国際建築祭2025』トークイベントおよび親子で参加できるワークショップ開催のお知らせ
今回実施するトークイベントでは、国内外で活躍する建築家や専門家を招き、多角的に建築について議論するほか、こども向けのワークショップでは、建築祭のミッションのひとつである“こどもの感性を磨く”ことを目的に建築に直接触れ合う機会を設ける取り組みです。
■トークイベント概要
トークイベント1：「ひろしまから世界へ ー 建築祭オープニング・プレミアトーク」
・日時：2025年10月5日（日） 13:00～18:00
・会場：コワーキングスペース tovio iti SETIUCHI内（広島県福山市西町1-1-1）
・登壇者：第一部 ナイン・ヴィジョンズ 伊東 豊雄、鈴木 久雄
第二部 NEXT ARCHITECTURE Clouds Architecture Office、石上純也
トークイベント2：ひろしまたてものがたりフェスタ2025 連携企画Vol.1 記念シンポジウム「瀬戸内海に築かれた文化：戦後建築の軌跡とその現在」
・日時：2025年10月18日（土） 13:00～15:40
・会場：広島県立歴史博物館 講堂（広島県福山市西町2-4-1）
・登壇者：第一部 藤本 寿徳、前田 圭介
第二部 藤井 英博、前田 圭介、松隈 章、谷勝 史彦
トークイベント3：ひろしまたてものがたりフェスタ2025 連携企画Vol.2 記念シンポジウム「瀬戸内海に築かれた文化：戦後建築の軌跡とその現在」
・日時：2025年10月26日（日） 13:00～15:40
・会場：ふくやま美術館 ホール（広島県福山市西町2-4-3）
・登壇者：第一部 村上 徹
第二部 山本 理顕
トークイベント4：「最小単位の建築実践：Archizinesのつくり方・つかい方」
・日時：2025年10月25日（土） 16:00～17:00
・会場：ONOMICHI U2内 The RESTAURANT（広島県尾道市西御所町5-11）
・登壇者：工藤 桃子、森 純平、川勝 真一
*詳細は、以下神原・ツネイシ文化財団『ひろしま国際建築祭2025』のホームページをご参照ください。
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/news/20250903/
■ワークショップ概要
ワークショップ1：布を張り、ベンチを組み、庭をかたちづくる建築ワークショップ
・日時：2025年9月22日（月）、23日（祝・火） 9:00～17:00
・会場：神勝寺 禅と庭のミュージアム（広島県福山市沼隈町大字上山南91）
・対象：建築に関心のある大学生
・講師：川島範久建築設計事務所、テキスタイルデザインチーム
ワークショップ2：椅子づくりやノコギリ、かんな削りを体験できる大工ワークショップ
・日時：2025年10月19日（日）
第1回：11:00～12:00、第2回：13:00～14:00、第3回：15:00～16:00
・会場：神勝寺 禅と庭のミュージアム（広島県福山市沼隈町大字上山南91）
・対象：小学生 *お子様1名につき保護者1名の同伴を推奨いたします
・講師：羽根建築工房 羽根信一、大工職人
ワークショップ3：庭園で学ぶ、親子の循環ワークショップ（コンポストづくり体験）
・日時：2025年11月2日（日）、3日（祝・月）
第1回：10:00～12:00、第2回：14:00～16:00
・会場：神勝寺 禅と庭のミュージアム（広島県福山市沼隈町大字上山南91）
・対象：小学生のお子様とその保護者1名
・講師：川島範久建築設計事務所
*詳細は、以下神原・ツネイシ文化財団『ひろしま国際建築祭2025』のホームページをご参照ください。
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/news/20250903/
■参加方法
以下の各イベントの申込リンクより事前申込をお願いいたします。
トークイベント1：10月5日（日） ひろしまから世界へ-建築祭オープニング・プレミアトーク
https://hiroshima-archi20251005.peatix.com
https://hiroshima-archi20251018.peatix.com
トークイベント3：10月26日（日） ひろしまたてものがたりフェスタ2025連携企画 Vol.2
https://hiroshima-archi20251026.peatix.com
トークイベント4：10月25日（土） 最小単位の建築実践：Archizinesのつくり方・つかい方
https://hiroshima-archi20251025.peatix.com
ワークショップ1：9月22日（月）、23日（祝・火） 布を張り、ベンチを組み、庭をかたちづくる建築ワークショップ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebOoP0pZo1ltqmg_eSAHDOgtXUXmUK3ewkdZ381bBc8O6yxA/closedform
ワークショップ2：10月19日（日） 椅子づくりやノコギリ、かんな削りを体験できる大工ワークショップ
https://hiroshima-archi20251019.peatix.com
ワークショップ3：11月2日（日）、3日（祝・月） 庭園でまなぶ、親子の循環ワークショップ（コンポストづくり体験）
https://hiroshima-archi2025110203110203.peatix.com
■『ひろしま国際建築祭』とは
一般財団法人神原・ツネイシ文化財団が「建築」で未来の街をつくり、こどもの感性を磨き、地域を活性化させ、地域の“名建築”を未来に残すことをミッションとして掲げ、3年に1度開催する建築文化を発信する祭典で、現在日本各地で開催されている芸術祭の“建築”版のような文化イベントです。
初回の2025年は、広島県の福山市・尾道市にある7つの会場を中心に8つの建築にまつわる展示を2025年10⽉4⽇（⼟）-2025年11⽉30⽇（⽇）（58⽇間）行います。世界的に活躍する著名建築家はもちろん、未来を担う建築家・作家まで総勢23組が出展します。
会期中は、建築家による講演会や、展覧会のガイドツアー、こども向けワークショップなど、多岐にわたるプログラムも開催します。
詳細はホームページをご覧ください。
◎ホームページ
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
◎SNS
本件に関するお問合わせ先
◎一般の方向けお問い合わせ先：
以下ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
『ひろしま国際建築祭2025』ホームページ
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
◎報道関係者お問い合わせ先：
『ひろしま国際建築祭2025』
実行委員会事務局（一般財団法人神原・ツネイシ文化財団 内）
メール：pr@kambara-tsuneishi-foundation.jp（担当：守田美奈子）
関連リンク
常石グループ
https://www.tsuneishi-g.jp/
一般財団法人 神原・ツネイシ文化財団
https://kambara-tsuneishi-foundation.jp/
ひろしま国際建築祭 2025
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/