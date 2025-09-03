建築の一大イベント『ひろしま国際建築祭2025』トークイベントおよび親子で参加できるワークショップ開催のお知らせ







■一般財団法人神原・ツネイシ文化財団（常石グループ）について『ひろしま国際建築祭2025』を主催する＜神原・ツネイシ文化財団＞は、常石グループ（広島県福山市）がさらなる地域の活性化と豊かな市民生活の実現に向け、建築文化を発信することを目的のひとつとして設立した財団です。常石グループは、海運、造船、物流、商社・エネルギー、環境、ライフ＆リゾートの各事業分野で地域社会と連携しながら新たな価値創造を推進しています。また、2025年に新たに設立したグループ社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポートを拡大しています。