公式アプリ いつでもアイン薬局 「オンライン服薬指導」機能における「オンライン資格確認」の追加について
株式会社アインホールディングス
アプリ画面イメージ
■ 公式アプリ いつでもアイン薬局の概要
当社グループは、提供する公式アプリ いつでもアイン薬局において、2025年9月2日にさらなる利便性の向上を目的として、「オンライン服薬指導」機能における「オンライン資格確認」を追加しました。
これにより、オンライン服薬指導の利用時にマイナ保険証を使用し、保険診療に必要な情報の提示をオンラインで行うことができます。また、薬局への情報提供に同意することで、健診情報や過去に処方された薬の情報を薬剤師が正確に把握することができ、より安心・安全な薬の提供につながります。
この機会にぜひ、公式アプリ いつでもアイン薬局をご利用ください。
オンライン資格確認は、厚生労働省が運営するサイト「マイナ在宅受付Web」から行います。
「マイナ在宅受付Web」は今まで医療機関・薬局の受付でしかできなかった、健康・医療情報等の提供への同意ができるwebサービスです。
詳しくは当社ウェブサイト(https://www.ainj.co.jp/app/how-to-use/online-reservation.html)をご確認ください。
URL:
https://www.ainj.co.jp/app/how-to-use/online-reservation.html
薬剤師といつでもつながることができ、薬局での待ち時間短縮も叶う便利なアプリ。
アイン薬局への処方箋送信からオンライン服薬指導、薬の相談・管理までアプリひとつでご利用いただけます。
なお、別アプリとして提供しております「アインおくすり手帳」アプリは2025年9月末にサービス提供終了予定です。
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社アインホールディングス 経営企画室（広報）
TEL：03-5333-1812